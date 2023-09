Salernitana-Frosinone non vedrà in campo Boulaye Dia. L'attaccante è ancora fuori ma potrebbe tornare presto a segnare per i campani. A Dazn, ne ha parlato l’amministratore delegato, Maurizio Milan: “Sta recuperando, è rimasto due settimane fuori. Dal punto di vista mentale si sta ricaricando. Salerno è una città fantastica, ma anche molto esigente. Dalla prossima gara Dia potrebbe essere disponibile”.