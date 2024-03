Salernitana, l'ad Milan: 'Esonero Liverani? Il fatto che non sia qui a parlare è già una prima risposta'

L'amministratore delegato dellaMauriziosi è presentato al posto del tecnico Liverani ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Lecce arrivata all'Arechi. Una sconfitta che costituisce da un lato la quarta nelle cinque partite dall'arrivo di Liverani, dall'altra la nona nelle ultime undici. La situazione in classifica è buia e le parole di Milan danno un'idea chiara della posizione del club.“E' l'ennesima sconfitta molto pesante. C’è delusione e rammarico. Soprattutto per una tifoseria che non ci ha mai abbondonato. La classifica è chiara e ora ci sono serie riflessioni in corso, ma sarà molto veloce. La partita ci ha detto tante cose, così come l’andamento della squadra dopo il mercato di gennaio che non ha rivitalizzato la squadra. Inoltre anche la scelta del ritiro non sembra sia servita, perché abbiamo visto una squadra sfilacciata. Ora parleremo io e il presidente Iervolino”."Il fatto che non sia qui è già una prima risposta, faremo delle valutazioni a mente fredda già nelle prossime ore. È doveroso per la città, la tifoseria e per un club che ha investito molto. Ci sono molte riflessioni in corso"."Come ci comporteremo con la squadra? Questo lo valuteremo, è molto prematuro dirlo ora. La mia presenza qui è un segnale di chiusura, la società parlerà molto poco nei prossimi giorni. Lo farà tramite le voci ufficiali, in primis tramite il presidente e il sottoscritto. Dovremo riflettere, anche la settimana di ritiro che pensavamo potesse dare ulteriore motivazione è servita a ben poco. Ho visto una squadra molto sfilacciata, ma al di là della partita abbiamo fatto una osservazione molto ampia di queste ultime settimana e c'è veramente grande delusione".