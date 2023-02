Salernitana-Lazio, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno domenica 19 febbraio, alle ore 15:00. Nessun pareggio nei sette precedenti in Serie A tra i due club: quattro vittorie biancocelesti e tre granata, inclusa quella del match d’andata. Sarà la prima di Paulo Sousa sulla panchina dei campani, dopo l'avvicendamento con Nicola. La squadra di Sarri invece arriva all'appuntamento forte della vittoria in Conference League, griffata Immobile, nonostante il rosso a Patric.



DOVE VEDERLA - Salernitana-Lazio, calcio d'inizio alle 15 di domenica 19 febbraio all'Arechi di Salerno sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Sambia, Daniliuc, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Bohinen; Candreva, Vilhena, Bonazzoli; Piatek. All. Sousa



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri