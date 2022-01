. Altriai controlli, come si apprende dal comunicato ufficiale emesso dal club campano. Il protocollo attualmente in vigore prevede l'(di cui un portiere), attingendo eventualmente anche dalla primavera calciatori nati fino al 31 dicembre 2003. Compresi i giovani già aggregati e convocati da Colantuono per questa partita. In questi minuti si sta procedendo con un ulteriore giro di tamponi. Se non emergeranno altri casi nelle prossime ore la partita si dovrebbe svolgere regolarmente.