Salernitana-Lazio apre la 13esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle ore 15 all'Arechi di Salerno e che sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Sarri recupera Zaccagni, Dia in forte dubbio per Pippo Inzaghi per l'infortunio subito in nazionale.



PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Legowski, Maggiore; Candreva, Simy, Ikwuemesi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.