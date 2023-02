La vittoria ottenuta contro il Cluj, per la Lazio di Maurizio Sarri, ha messo fine a una striscia di quattro partite consecutive senza vittoria. I biancocelesti ora vogliono ripartire anche in Serie A contro una Salernitana con una nuova guida tecnica, Paulo Sousa, e reduce da soli cinque punti conquistati nelle ultime 10 giornate. All’Arechi avanti la Lazio, offerta a 1,70 dagli esperti, vogliosa di vendicare la sconfitta dell’andata, contro il 5 del successo dei padroni di casa. Nel mezzo, a 3,75, il pari mai uscito in Serie A tra le due formazioni in sette precedenti. Più equilibrio invece in quota tra Under 2.5 e Over 2.5 visti entrambi a 1,85. Per quanto riguarda i marcatori del match, Ciro Immobile, ritrovato il gol in Europa, vuole terminare il digiuno in Serie A che dura dal 4 gennaio: la rete del capitano laziale, a segno con una doppietta la scorsa stagione all’Arechi, vale 2,20 volte la posta mentre sale a 7 il sigillo dell’ex Antonio Candreva, già in rete nel match di andata dell’Olimpico.