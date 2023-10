Prosegue la preparazione della Salernitana in vista del match di Monza. Sousa dovrebbe recuperare Candreva, come riportato da ANSA. che ha smaltito i postumi del problema muscolare accusato ad Empoli. Proverà a stringere i denti anche Lassana Coulibaly che è sulla via del recupero ma potrebbe al massimo andare in panchina.