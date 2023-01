Ochoa 7,5: sfodera subito una respinta decisiva su Zima. Al 12’ si supera anche su Radonijc. Al 20’ altro miracolo su Vlasic. Il colpo di testa di Sanabria è troppo ravvicinato per fare il miracolo. Mura anche Vojvoda sul finire di tempo. E’ un gatto su Miranchuk nel secondo tempo. Il palo lo aiuta su Rodriguez.Bronn 5,5: Radonijc va troppo forte. Ha la colpa di perdere Sanabria sull’1-0. Ritrova l’equilibrio nella ripresa.Daniliuc 6: il migliore nella fase difensiva, non può contrastare Sanabria che gli sbuca davanti all’ultimo. Per il resto tiene a bada il 9 ospite. Perde Shuurs che centra il palo, prova a farsi vedere anche in avanti. Spende il giallo nel secondo tempo.(dal 31’ st Gyomber 6: entra e fa il suo)Fazio 6: meno comandante del solito, non tiene Lukic e Vlasic. La difesa soffre sulle palle alte. Alza l’asticella nella ripresa, provvidenziale una chiusura su Sanabria nel finale.Candreva 6: Inizialmente deve sacrificarsi in difesa. Ci prova al volo al 24’, facile per Milinkovic. Si fa vedere a destra tra qualche cross e iniziativa personale. Scalda i guantoni di Milinkovic ad inizio secondo tempo.Nicolussi Caviglia 6,5: Prima da titolare in A. Impatto di personalità, fa ammonireLinetty. Non disdegna qualche bella apertura. Resta nel vivo della partita, alterna belle giocate al lavoro sporco.Bohinen 4,5: non è ancora tornato quello che conosciamo dopo l’infortunio. Poche idee in impostazione e poco aiuto in difesa, manca la fisicità di Lassana e lui ne risente. Resta negli spogliatoi ad inizio secondo tempo.(dal 1’ st Piatek 5: il suo ingresso aumenta il peso offensivo, bella una spizzata per Dia. Si divora il vantaggio e gestisce male alcuni palloni)Vilhena 6,5: distratto e impreciso, non riesce mai a cambiare passo. Esce rigenerato dagli spogliatoi e trova il pareggio con un bel sinistro dopo una bella cavalcata palla al piede. Rinvigorito prova ad inventare, fa meglio col centrocampo a due.Bradaric 5: Lazaro è in giornata di grazie e lui lo soffre. Ogni tanto transita anche Vlasic dalle sue parti. Gestisce male una ripartenza con un mezzo passaggio per Dia. Perde Singo che per fortuna non lo punisce.(dal 31’ st Pirola 6: gioca largo e non è il suo ruolo, commette qualche errore ma c’è tanta buona volontà)Dia 5,5: Non dà la scossa in avanti. Si fa recuperare da Schuurs a tu per tu con Milinkovic. Strozza il primo tiro del secondo tempo. Poi nulla più. Rincorre tanto gli avversari.(dal 40’ st Valencia sv)Bonazzoli 6: si muove molto e fa molte sponde, uscendo dall’area di rigore per trovare palle giocabili. Bel tacco ad innescare Candreva al 35’. Smista tanti palloni anche nella ripresa, esce stremato.(dal 45’ st Botheim sv)All. Nicola 5,5: cambia difesa (per scelta) e centrocampo (per necessità). Lancia Nicolussi Caviglia e ripropone Bonazzoli dopo il gol al Milan. Squadra distratta sui piazzati, lenta e prevedibile nel ripartire. Inizia il secondo tempo con le tre punte. L’atteggiamento della squadra cambia e arriva la reazione. Nel finale rischia qualcosa. La sua panchina continua a traballare.