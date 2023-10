Salernitana-Sampdoria 4-0



Costil 6: buona parata su De Luca, da rivedere nel gioco con i piedi.



Bronn 6: torna a giocare dopo tempo. Prestazione senza sbavature.



Gyomber 6,5: solita partita attenta.



Pirola 6: nell’occasione di De Luca è poco cattivo. Cresce col passare dei minuti.



(dal 32’ st Mazzocchi 6: due preziose chiusure appena entrato)



Bradaric 6: spinge bene a sinistra, arrivando spesso al cross.



Legowski 6: ci mette corsa e dedizione in mezzo al campo.



Bohinen 6: ha spazio per poter giocare palla tra i piedi e lo fa bene.



Maggiore 5,5: ci si aspetterebbe qualcosa in più da lui negli inserimenti.



(dal 36’ st Martegani sv)



Tchaouna 7,5: nel suo gol si vedono le sue qualità: rapidità, dribbling e tiro. Spesso si intestardisce nel dribbling. Bella la cavalcata con conclusione per il tris.



(dal 32’ st Kastanos 6: dà qualità nel finale)



Botheim 5,5: fallisce due buoni occasioni nel primo tempo, soprattutto una di testa.



(dal 19’ st Cabral 6: dà vivacità all’attacco)



Ikwuemesi 7: fa gol sfruttando il fisico, ma è anche fortunato. Si muove tanto



(dal 19’ st Simy 6: torna a giocare dopo tantissimo tempo, dà centimetri. Fa l’assist per Cabral. Spara in curva il 5-0)



All. F. Inzaghi 6: fa turnover e fa riposare i big. Scopre Tchaouna e rilancia anche Simy. Quattro gol che possono solo dare un pizzico di fiducia in vista del campionato.