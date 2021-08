Belec 6: partita tranquilla per il numero 72 che deve bloccare solo un paio di tentativi dalla distanza.Gyombér 6: solita sicurezza in zona difensiva, ferma qualsiasi pallone transita dalle sue parti.Strandberg 6,5: bene in fase difensiva e soprattutto in impostazione, dove mostra buona tecnica con entrambi i piedi. Regge anche l’ingresso di Denis.Bogdan 6: prestazione nella norma, unico neo è un disimpegno sbagliato nel primo tempo che offre a Montalto l’opportunità dello 0-1. Esce per crampi.(dal 20’ st Aya 6: l’ex Pisa entra bene, buona una chiusura su Ménez al tiro in area)Kechrida 6,5: non inizia benissimo, sbagliando due appoggi, ma cresce alla distanza. Serve a Bonazzoli la palla del vantaggio nel primo tempo, ma il 9 granata fallisce. Il secondo tentativo va a buon fine, dopo un bel tunnel del tunisino a Di Chiara.M. Coulibaly 5,5: l’ex Udinese si muove molto e a volte supporta bene Kechrida a destra, ma dimostra di mancare in condizione. Deve crescere.L. Coulibaly 6: ha bisogno di tempo per entrare in condizione, ma fa vedere buone cose. Pregevole un tacco per liberare Kechrida sull’out destro. Lotta tanto in mezzo al campo e conquista qualche pallone.(dall’11’ st Di Tacchio 6: ottimo il lavoro di scudo davanti alla difesa, prova anche un paio di conclusioni da fuori)Obi 5: prestazione opaca dell’ex Chievo che appare spaesato in mezzo al campo. È il calciatore con più esperienza e colpi, ma non accende mai la luce, si divora anche il raddoppio. Castori lo richiama.(dal 12’ st Capezzi 6: la mezzala entra bene, fornendo subito qualità in mezzo al campo)Ruggeri 7: l’esterno scuola Atalanta dimostra subito grande personalità, corre tanto e crossa bene. Proprio da un suo servizio per Djuric quasi nasce il gol dell’1-0.Bonazzoli 7,5: moto perpetuo sul fronte offensivo granata, dialoga bene con i compagni e fa tanto lavoro sporco attorno alla boa Djuric. I movimenti in area sono quelli giusti e si presenta alla grande con la prima doppietta in granata.(dal 37’ st Kastanos sv)Djuric 6: fa sempre lavoro prezioso tra spizzate e sponde, da una sua bella giocata nasce il gol del vantaggio.(dal 36’ st Kristoffersen sv)All. Castori 6,5: il suo tentativo di dare minuti agli ultimi arrivati Lassana Coulibaly e Kechrida va a buon fine. Risparmia i big Di Tacchio, Capezzi e Jaroszynski per la prima di campionato. Dalla sua squadra riceve risposte confortanti sia sul piano fisico che del gioco.