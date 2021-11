Cagliari-Salernitana 1-1



Belec 6,5: una super parata su Joao Pedro tiene viva la Salernitana. Se non fosse stato per lui la squadra sarebbe crollata anzitempo e mai avrebbe raggiunto il pari.



Ranieri 6: con le sue sovrapposizioni è stato una vera spina nel fianco



(dal 40' s.t Vergani s.v)



Gagliolo 5,5: perde l'uomo troppe volte. Concede troppi spazi agli attaccanti di casa.



Gyomber 6: tiene a bada gli attaccanti rossoblù per buona parte della gara.



Veseli 6: attento sulle discese di Bellanova. Forse avrebbe potuto fare di più in fase di spinta.



L.Coulibaly 5,5: prova a far la voce grossa con il fisico ma senza successo.



Di Tacchio 5,5: prima parte di gara sufficiente, salvo poi perdersi nella confusione più totale.



(dal 39' s.t Kechrida s.v)



Obi 5: da una sua disattenzione parte la rete dei padroni di casa.



(dal 39' s.t Capezzi s.v)



Gondo 6: esce per infortunio dopo appena 40 minuti dopo aver mostrato qualche buon movimento.



(dal 40' p.t Zortea 6,5: mette in difficoltà la difesa sarda con le sue discese. Suo l'assist vincente per il pareggio granata).



Bonazzoli 7: assente per quasi tutta la partita ma nel finale trova un insperato gol del pareggio.



Djuric 5,5: fa a sportellate con tutti ma raramente impensierisce la difesa ospite.



(dal 34' s.t Simy s.v)



All. Colantuono 6: si salva all'89' minuto. Strappa via un ottimo pareggio che tiene a galla la sua squadra. L'importante è non perdere il treno salvezza.