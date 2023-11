Costil 6,5: quasi mai impensierito nel primo tempo, battezza un lato su Immobile ed è sfortunato. Fortunato sulla spaccata di Zaccagni. Praticamente inoperoso nella ripresa.Daniliuc 5,5: si sgancia per proporsi, arrivando due volte alla conclusione. Si fa ammonire e Inzaghi lo sfila.(dal 16’ st Fazio 7: dà centimetri, esperienza e personalità in un momento decisivo. Da ex Roma, sente il derby personale e fa bene. Spazza qualsiasi cosa)Gyomber 5: attento su Immobile. Rischia ma è decisivo nel mettere il piede su una conclusione di Felipe Anderson. Imprudente ma anche sfortunato, quando provoca rigore su Immobile. Si innervosisce e poco dopo rischia di andare fuori (era già ammonito) per un fallaccio su Marusic. Non torna in campo nella ripresa.(dal 1’ st Lovato 6: gioca senza fronzoli, a volte sembra incerto, ma non combina guai)Pirola 6: ha alcuni blackout, su uno di questi regala palla a Felipe Anderson che arriva a calciare. Cresce nella ripresa.(dal 42’ st Bronn sv)Mazzocchi 6,5: molto attento e prudente, quando riesce affonda. Suo il cross per l’1-1. Nel finale si sacrifica anche lui.Bohinen 6: è sua la principale palla gol del primo tempo, con un tiro che si stampa sulla traversa.(dal 16’ st Legowski 6: entra per dare fosforo alla mediana)Coulibaly 6,5: è l’unico che riesce a fare interdizione e trasformare l’azione da difensiva a offensiva. Corre tantissimo.Bradaric 6: gioca molto bloccato, rinunciando (troppo) a proporsi. Fa bene però la fase difensiva, prezioso anche nel respingere i corner bassi.Candreva 7: inizia giocando più avanzato, rispetto a Kastanos, e accanto a Ikwuemesi. Mette lo zampino sull’1-1 con un colpo di testa che impegna Provedel. Trova il jolly dalla lunghissima distanza.Kastanos 7,5: prova ad inventare sulla trequarti. Subisce anche duri falli. Segue l’azione e trova il tap in per il prezioso pareggio. Tocca la punizione per Candreva.(dal 28’ st Maggiore 5,5: cicca una conclusione da buona posizione)Ikwuemesi 6: si muove tanto, come al solito più quantità che qualità. A volte è costretto ad andare sugli esterni per trovare spazio, lasciando sguarnita l’area di rigore. Lotta fino alla fine.All. F. Inzaghi 7,5: torna alla difesa a tre, per coprirsi di più con i centrali. Chiede sacrificio anche agli esterni. La sua Salernitana non si demotiva, quando subisce gol. Ha la forza di trovare il pari e di sorpassare. Grinta e cattiveria da vendere per difendere i primi tre punti della stagione. Può essere la vittoria della svolta.