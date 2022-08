Sepe 6: sicuro su un paio di uscite, copre bene la porta su Zaniolo e Dybala, deviando in maniera decisiva. La deviazione lo coglie impreparato sul tiro di Cristante. Nella ripresa oscura la visuale di porta a DybalaBronn 6,5: subito grintoso e aggressivo, gran recupero su Zaniolo. Mette un piede su una punizione pericolosa di Pellegrini. Svetta di testa al 45’, ma la palla è centrale. Tampona come può su Dybala. Buon impatto con la Serie A.Gyomber 6: gioca una partita ordinata, non sente il peso del cartellino. Soffre il ritardo di condizione. È sfortunato nel deviare il tiro di Cristante. Abbassa la sbarra su Abraham in area.Fazio 6: sente la partita da ex ma non si scompone. Un paio di chiusure decisive su due imbucate. Tiene la linea ordinata. Palla al piede è impreciso, nella ripresa prova anche ad affacciarsi nella metà campo giallorossa.Candreva 6: dalle sue parti gravita un cliente scomodo come Spinazzola, lui tampona bene senza disdegnare qualche affondo offensivo. Si accende sul finale di tempo mettendo in difficoltà Spinazzola. Esce Mazzocchi e trasloca a sinistra, ma il suo buon apporto non cambia. Col brivido un recupero su Abraham.Kastanos 6: è di gran lunga il migliore della linea mediana granata. Abbina tecnica e grinta, senza tirare il piede indietro. Si propone spesso.(dal 9’ st Ribery 5,5: si presenta con un bel ripiegamento difensivo su Zaniolo. Si piazza sulla trequarti per inventare. Si spegne però subito. Perde una palla sanguinosa sul finale, Karsdorp lo grazia)Coulibaly 5: perde una palla sanguinosa al 4’, lanciando Zaniolo. Dimostra di non essere a suo agio nel ruolo di play anche poco dopo, facendosi rimontare da Dybala. Si fa ammonire al 28’ per una entrata dura su Pellegrini. L'impostazione non è nelle sue corde. Nella ripresa sale di tono, facendo legna.(dal 28’ st Kristoffersen sv)Vilhena 6: fa vedere buone cose ma nel primo tempo non riesce a trovare la posizione giusta. Ci prova da lontano ma senza precisione. Nella ripresa entra nel vivo con un paio di cambi di gioco interessanti. La mira al tiro resta imprecisa. Dà una grossa mano in difesa. Finisce in debito d'ossigeno.Mazzocchi 6: non gioca sulla fascia forte e la spinta offensiva diminuisce. Fondamentale una chiusura su Abraham a porta sguarnita. Nel secondo tempo prova anche ad accentrarsi per andare sul piede forte.(dal 17’ st Sambia 5,5: dà dinamismo a destra ma combina poco)Bonazzoli 6: si muove tanto, gravitando attorno a Botheim. Impegna Rui Patricio al 19’. Al 32’ pasticcia su una bella palla in area di Kastanos. Prova a far salire la squadra, ma va in riserva.Botheim 5,5: sgomita e si muove tanto. Smalling però lo tiene bene a bada. Sfugge al centrale inglese ad inizio secondo tempo, facendolo ammonire.(dal 17’ st Valencia 5,5: prova a mettere in difficoltà Karsdorp a destra. Riesce però ad attaccare poco)All. Nicola 5,5: mette subito in campo i nuovi e si vede che manca l’intesa con i compagni. La difesa sbanda inizialmente ma poi si mette a posto. Nel secondo tempo i granata prendono le redini del match, costringendo la Roma a difendersi e ripartire. Inserisce Ribery per provare a pareggiarla, lo spirito è quello giusto. Lui è il solito martello ma gli manca una punta di peso.