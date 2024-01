Salernitana, le pagelle di CM: buon impatto di Kastanos, Simy impalpabile

Salernitana-Roma 1-2



Ochoa 6: in realtà la Roma non lo impegna quasi mai, può poco sui due gol.



Pierozzi 6: ricopre l’inedito ruolo di braccetto e può spingere poco.



(33’ st Zanoli sv)



Gyomber 5,5: Lukaku è un cliente scomodo, se la cava come può. Anche lui troppo fermo nell’azione dello 0-2 giallorosso.



(29’ st Lovato 6: entra bene, anche lui andrà via)



Daniliuc 6: ultima apparizione prima della cessione al Salisburgo. Non sfigura.



Sambia 5,5: a sorpresa dall’inizio. Si sacrifica per limitare El Shaarawy, poco preciso in fase offensiva.



(17’ st Kastanos 7: entra e segna, rimettendo in partita i suoi. Solo giocate intelligenti)



Basic 6: molto aggressivo, sta addosso a Bove. È il migliore del centrocampo anche nella ripresa, ma Inzaghi lo toglie inspiegabilmente e lui non gradisce.



(17’ st Martegani 6: si presenta con un sinistro che impegna Rui Patricio)



Maggiore 5,5: lavora bene in fase di interdizione. Ingenuo nel causare il rigore.



Bradaric 5,5: si impegna a difendere, impegna però Rui Patricio. Troppa libertà a Dybala sullo 0-2.



Candreva 6: è il faro offensivo dei granata, sempre pericoloso e propositivo. Attacca spesso la profondità e appena può calcia verso la porta. Pennella un bel cross per Simy. Continua a mettere traversoni in quantità industriale.



Tchaouna 5,5: molto pimpante. Va in profondità, ma calcia debolmente. Non segue Pellegrini, si fa perdonare in parte con il cross per Kastanos.



Simy 5: nonostante i centimetri in più, Llorente e Mancini lo limitano bene e lui non fa salire i suoi. Si mangia un bel cross di Candreva da ottima posizione.



(29’ st Ikwuemesi 5: uno stacco di testa, ma poi solo confusione)



All. F. Inzaghi 5,5: sceglie un modulo camaleontico, si inventa Pierozzi braccetto. I suoi sono aggressivi e pressano bene, provano anche ad alzare il baricentro, impegnando Rui Patricio. Peccato per la sciocchezza di Maggiore. Inspiegabile togliere Basic. La Salernitana si sveglia troppo tardi. La volontà c'è, ma manca la qualità.