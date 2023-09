Ochoa 6: prova a fare quel che può sul colpo di testa di Romagnoli. Fa un miracolo su Cheddira, tenendo in partita i suoi. C’è sul tiro centrale, ma ravvicinato, di Mazzitelli.Lovato 5: sbanda anche lui in difesa, perde Cheddira che quasi fa 0-2. Soffre in velocità anche contro Baez.(dall’ 85’ Daniliuc sv)Gyomber 6: è l’unico a restare a galla in difesa. Sempre grintoso e attento, pressa a tutto campo.Pirola 5,5: come con Zapata, anche stavolta perde il duello aereo con Romagnoli. Sale di tono col passare dei minuti.Mazzocchi 5,5: esce in ritardo sul cross di Marchizza in occasione dello 0-1. Meno timido nella ripresa, quando attacca di più.(67’ st Ikwuemesi 6: ci mette fisico e presenza. Bel diagonale che Turati respinge. Molto vivace, dialoga bene con i compagni)Maggiore 5,5: assente ed impreciso. Sfiora il gol nella ripresa, Turati fa una gran parata.(dal 78’ Bohinen sv)Martegani 5,5: ha discreta tecnica, infatti prova spesso a portare palla da solo. Perde qualche palla di troppo.(dall’ 85’ Legowski sv)Bradaric 5,5: attacca pochissimo, si preoccupa più di difendere.Candreva 6,5: è, come al solito, il leader offensivo. Prova qualche conclusione, ma è troppo solo. Sfiora il pari nel secondo tempo e batte il corner che propizio il pareggio di Cabral. Poco dopo sfiora il 2-1 da fuori.Kastanos 6: prova ad inventare sulla trequarti e a svariare per ricevere palla. Un paio di conclusioni da fuori senza pretese.Cabral 7: comincia bene, muovendosi tanto. E’ sfortunato, centrando il terzo legno della sua stagione. Non sa fare la punta e si vede, si defila e lascia vuota l’area di rigore. Pareggia con un delizioso destro a giro. Con l’ingresso di Ikwuemesi torna sulle zolle esterne che più gli piacciono.(dall’85’ Botheim sv)All. Sousa 6: la scelta di Cabral punta non sembra premiare. L’approccio della Salernitana è negativa, mancano idee e fantasia. Nello spogliatoio scuote i suoi che tornano bene in campo e pareggiano. Intelligente l’inserimento di Ikwuemesi a dare peso all’attacco.