Salernitana, le pagelle di CM: Candreva che magia, Fazio sbaglia troppo

Giovanni Annunziata

Napoli-Salernitana 2-1





Salernitana:



Ochoa 6,5: due mesi dopo ritrova il posto tra i pali, mura bene su Simeone al 33'. Intuisce ma non para il rigore forte e angolato di Politano. Ma la parata che vale quasi la partita la fa nel recupero su Kvaratskhelia.



Gyomber 6,5: quando c'è da battagliare è sempre in prima linea ed è attento a non lasciare troppo spazio a Kvara (39' s.t. Daniliuc s.v.).



Lovato 6,5: tenta spesso l'anticipo su Simeone e la maggior parte delle volte ha ragione lui. Il Cholito è un avversario tosto ma ne limita il raggio d'azione. Fa un intervento provvidenziale sul tentativo di Kvara all'84'.



Fazio 5: lento in chiusura su Simeone, si fa anticipare e commette fallo che concede il rigore al Napoli a fine primo tempo.



Sambia 6: buona la spinta, l'1-0 nasce da una sua discesa sull'out di destra con conseguente cross al centro. Qualche difetto emerge sotto l'aspetto tecnico (46' s.t. Bronn s.v.).



Martegani 6: ci mette qualità in mezzo al campo e lavora per velocizzare il gioco della Salernitana.



Legowski 5,5: più interdizione rispetto a Martegani, ma combina poco e si becca anche un giallo (21' s.t. Pierozzi 5,5: porta qualcosa in più fisicamente alla Salernitana, ma non è abbastanza).



Bradaric 6: più bloccato rispetto a Sambia per schermare la coppia Di Lorenzo-Politano. Tuttavia serve sulla trequarti il pallone per Candreva che si libera e trova l'1-0.



Tchaouna 5,5: tanta corsa però si fa sovrastare da Demme sul 2-1 del Napoli.



Candreva 7: con un gol alla Candreva sblocca il match, destro meraviglioso all'incrocio.



Simy 6: nella siccità dell'attacco granata si ritrova a fare il titolare e fa bene a sportellate mettendoci il fisico contro Rrahmani e Juan Jesus (46' s.t. Ikwemesi s.v.).





Inzaghi 6: come contro la Juve, va vicino al risultato finale, che sia un pareggio o una vittoria. La sua Salernitana lotta, anche nell'emergenza ma non è abbastanza, alla fine emerge il divario tecnico e vince il Napoli.