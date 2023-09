Ochoa 5,5: non può arrivare sul colpo di testa angolatissimo di Krstovic, Strefezza lo spiazza dal dischetto.Lovato 6: si prende subito un cartellino, e dalla sua parte infuriano Banda prima e Strefezza poi. Mica facile finire la partita con la sufficienza piena.Gyomber 5,5: in ritardo su Krstovic in occasione del gol, nervoso coi compagni. Non proprio la sua serata.Pirola 6,5: controlla la novità Almqvist, limitandolo parecchio.(79’ Tchaouna sv)Cabral 6,5: il migliore dei suoi, spunti convincenti sia da quinto che da trequarti. Colpisce un palo, ma si divora anche un gol nel finale e provoca il rigore del 2 a 0 per un tocco di mano fortuito.L. Coulibaly 6,5: tra i più positivi nel primo tempo grigio dei granata. Percussioni e sostanza garantiti. Una gomitata involontaria di Kaba lo stordisce a inizio ripresa, e Sousa inizia a pensare al cambio.(62’ Martegani 5,5: la sua qualità non si vede, travolto dall’intensità del Lecce)Legowski 6: un gregario generoso.(76’ Bohinen sv)Bradaric 5,5: più attento ad Almqvist che a proiettarsi in fase offensiva.Candreva 5: l’errore davanti a Falcone è troppo pesante per un giocatore del suo calibro.Kastanos 6: fa poco da trequarti, anche meno da quinto. Ma quella palla per Candreva brilla ancora.(62’ Mazzocchi 6: ridona spinta alla fascia destra, ma soffre l’ingresso di Strefezza)Botheim 5: soltanto otto palloni giocati nel primo tempo. Troppo isolato.(62’ Ikwuemesi 5,5: inserito per dare la scossa all’attacco, con lui in campo la Salernitana alza il baricentro, ma resta spuntata)All. Sousa 5,5: gli manca qualcosa in mezzo e davanti, ma questo non giustifica l’assetto sbagliato del primo tempo. Prova a rimediare con i cambi.