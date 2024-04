Salernitana, le pagelle di CM: Candreva spiana la strada alla Lazio, Ikwuemesi è innocuo.

Lazio – Salernitana 4-1poco esplosivo in tuffo: due dei tre gol della Lazio nel primo tempo non sembravano imparabili. Si riscatta parzialmente su Luis Alberto in avvio di ripresa.: in confusione totale, come gli altri compagni di reparto. (dal 1’s.t.: meglio del compagno, ma ci voleva poco. Se non altro prova a non far fare al diretto avversario quello che vuole.): tra i meno peggio, ma solo perché il diretto avversario (Lazzari) giocava fuori ruolo. Da quel lato - come pure nelle altre parti del campo, per la verità – la Lazio affonda senza grossi sforzi, non solo per colpa sua. (dal 1’s.t.: prova a dare più densità alla mediana per contenere il palleggio della Lazio. Ci riesce solo a tratti)

va in affanno ogni volta che gli attaccanti avversari si affacciano dalle sue parti.rincorre Marusic e chiunque altri passi di lì. Di farsi trovare però nella giusta posizione con un tempo di anticipo non se ne parla proprio.: pennella alla perfezione per Tchaouna. Lavora bene tra le linee quando si inserisce da dietro. (dal 1’s.t.: tiene la posizione e si limita al compitino in marcatura per limitare i danni): il suo filtro in mezzo al campo non funziona. Spesso fuori tempo, è costretto a spendere più di qualche fallo evitabile.

: bello il gol del 2-1. È lui l’uomo più pericoloso dell’attacco granata, almeno finché i compagni riescono a fargli arrivare qualche pallone giocabile.: ingenuo a farsi soffiare il pallone da Felipe Anderson nell’azione dell’1-0. Nel complesso, fa poco per rendersi pericoloso in attacco. (dal 40’ s.t.: non trova spazi per provare a fare male alla difesa avversaria.: Gila praticamente non lo fa giocare. Lui non fa granché per rendergli la vita difficile. (dal 22’ s.t.: non si nota minimamente il suo ingresso in campo)

All.: difficile chiedergli di far giocare a calcio una squadra che sembra andare in campo solo per dovere di cronaca. Prova a mischiare le carte con i cambi, ma la scossa non arriva. Non ha la bacchetta magica.