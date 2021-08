Belec 5: non sbaglia quasi nessun intervento. Appunto, quasi. Sul pari di De Silvestri resta troppo sulla linea e facilità il colpo di testa dell’ex Lazio.Gyombér 6: subito preciso e puntuale in due chiusure su Orsolini e Barrow. E’ l’unico a reggere fino alla fine.Strandberg 4,5: non comincia male, difende e imposta bene. La combina grossa facendosi cacciare nel giro di un minuto.Jaroszynski 5: sul suo lato c’è Orsolini, è bravo a tenerlo a bada con la collaborazione di Ruggeri. Marca malissimo però Arnautovic sul gol del 2-2.(dal 37’ st Schiavone sv)Kechrida 6: non disdegna le sortite offensive, fa vedere cose buone anche in fase difensiva. (dal 31’ st Zortea sv)M. Coulibaly 7: ci mette tanta corsa e morde sempre le caviglie, tenta anche qualche colpo di fino. Trattoreggia in mezzo al campo e trova il gol del sorpasso. Si perde De Silvestri sul 3-2.Capezzi 6: è uno dei pochi granata ad aver giocato in Serie A e si vede. Si distingue per gestione del pallone.(dal 37’ st Obi sv)L. Coulibaly 5,5: è in netto ritardo di condizione, ma si sbatte tanto. Brilla un suo recupero in area di rigore su Arnautovic. Si perde nella ripresa.(dal 31’ st Bogdan sv)Ruggeri 6,5: spinge sempre bene e con qualità. Da una sua sgroppata con cross nasce il gol dell’1-2.Bonazzoli 7,5: svaria su tutto il fronte offensivo e lotta con i centrali di casa, mette paura a Skorupski su punizione. È glaciale dal dischetto.Djuric 6,5: solita partita di spizzate e sportellate. Si guadagna il rigore sul colpo al volto di Soriano.(dal 19’ st Simy 5: è in evidente ritardo di condizione, ci mette lo zampino sul secondo gol granata. Salta in ritardo per deviare la palla che finisce sulla testa di De Silvestri per il 3-2)All. Castori 5,5: prepara bene la partita, i suoi calciatori fanno tutto quello che vuole e reggono anche bene psicologicamente il rosso a Strandberg. Si vedono buone trame offensive, ma dietro si balla troppo. Alcuni calciatori non sono ancora in forma e la panchina è troppo corta.