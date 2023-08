Ochoa 7,5: poco impegnato nel primo tempo, ma sul finale è attento su Lucca e super sua una deviazione di Pirola, evitando il vantaggio friulano. Risponde presente anche ad inizio ripresa su Thauvin. Parata plastica su Lovric.Lovato 6: pratico in difesa ma si avventura troppo palla al piede, prendendosi qualche rischio. Regge Success nel finale.Gyomber 6,5: solito mastino, pressa, spazza e chiude. Non soffre Lucca malgrado qualche centimetro in meno. aggressivo anche su Success.Pirola 6: si fa vedere anche in attacco con un bel sinistro da fuori che non esce di molto. Rischia involontariamente un’autorete, ma c’è Ochoa. Lucca lo sovrasta di testa.(dall ‘84’ Ikwuemesi sv)Kastanos 5,5: parte ispirato, subito un tacco-tunnel per dialogare con Candreva. Kamara non gli permette libertà di movimento. Sul gol Kamara gli sfugge.(dall’85’ Legowski sv)L. Coulibaly 6: fa come al solito tanta legna. Le due azioni più pericolose del primo tempo nascono da sue iniziative. Sbaglia qualcosa in appoggio. Forse doveva seguire Samardzic.Bohinen 5: un po’ in ritardo di condizione, arranca in manovra. Si fa vedere con una conclusione di poco alta. Non riesce a contenere Lovric.(dal 53’ Martegani 6,5: il tocco di palla c’è, partecipa al gol del pari. Impegna Silvestri con un bel mancino)Mazzocchi 5,5: parte lento ma poi alza le marce. Mette un paio di cross interessanti a rientrare. Non esce su Samardzic.(dal 62’ Bradaric 5: appena entrato si fa ammonire. Non crossa bene)Candreva 6,5: viene in mezzo al campo a cercare palloni, non si accende come all’Olimpico. Ma nella ripresa trova il corridoio giusto per Dia.Botheim 5,5: si muove tanto sulle trequarti e aiuta in difesa. Ad inizio ripresa fa ammonire Lovric. Sul gol Samardzic gli passa davanti ma lui non lo segue.(dal 62’ Jovane 5,5: nel finale gestisce male una palla in area, crossando tra le braccia di Silvestri)Dia 7: non al meglio fisicamente e si vede. Sbaglia molte scelte. Davanti al portiere però non perdona e trova il pari. Finisce con la spia della riserva accesa.All. Sousa 5,5: i suoi non partono forte e soffrono la superiorità numerica e la fisicità a centrocampo dell’Udinese. La Salernitana non riesce a costruire dal basso, l’Udinese domina sulle palle alte, copre bene il campo e chiude le linee di passaggio. I bianconeri fanno male a destra. Il pari arriva con un guizzo e la squadra sale di tono. Intuisce i cambi. C'è da migliorare.