: risponde presente su Immobile. C’è anche su Pedro. Macchia la prestazione con il fallo da rigore su Immobile. Quasi glielo para, ma non basta. Si riscatta su Luis Alberto, ma serve a poco.: gioca un po’ braccetto e un po’ terzino. Tiene bene a bada Pedro. Perde Immobile sul gol biancoceleste. Regala palla a Marusic dal limite al 19’, il serbo lo grazia calciando in curva. Sfiora il gol in rovesciata. Completa la frittata col fallo da rigore su Cancellieri. Protesta troppo e si fa anche cacciare.: Gli mancava da tre partite la titolarità. Sfiora il gol ad inizio match, su un’uscita spericolata di Provedel. Gioca molto in impostazione, va sempre sulle palle alte.: partita ordinata dell’ex Inter. Commette l’errore di uscire troppo in pressione, lasciando Marusic che può affondare in occasione dell’1-0. Leggerezza nel far scorrere il pallone su sui Sepe fa fallo.(dal 31’ st: entra a situazione già compromessa): va vicino al gol dell’ex con un destro che quasi sfiora il palo. Sul finire del primo tempo è troppo egoista. Provedel esce male e gli regala palla, lui calcia centrale invece di mettere in mezzo. Prova a contenere Luis Alberto. Sparisce nella ripresa.: macina chilometri in mezzo al campo, non ha paura di entrare in tackle. E’ troppo solo.: prestazione ordinata in mezzo al campo. Fa un gran recupero su Luis Alberto ad inizio secondo tempo. Tanta corsa e poca tecnica, si vede.(dal 31’ st: anche lui entra in una situazione e può fare poco): spinge poco, ma quando lo fa mette un paio di cross interessanti. Più in tensione quando deve gestire palla in zona difensiva.: è certamente vivo, gioca arretrato e fa da collante tra centrocampo e attacco. Poi si perde nei soliti leziosismi e sparisce.(dal 14’ st: entra ma non dà il cambio di passo): gioca tanto in ripiegamento ad inizio partita, quando c’è da ripartire in contropiede fa fatica. Resta negli spogliatoi ad inizio ripresa.(dal 1’ st: Sousa gli dà una chance di non pochi minuti, ma il gioco della squadra non lo aiuta): corre tanto e non è abituato, fa fatica anche nel far salire la squadra. Fa il solletico in avvio a Provedel, poi nulla più. Gli arrivano pochissimi palloni(dal 31’ st: anche lui è troppo isolato): squadra compatta e corsa e metodo camaleontico. A centrocampo sceglie i muscoli e la corsa di Lassana e Crnigoj; Vilhena dovrebbe legare centrocampo e attacco. La pressione alta se sbagliata può fare danni, succede in occasione dello 0-1. La squadra poi molla invece di reagire. Esordio da dimenticare. Fa cerchio con la squadra a fine partita.