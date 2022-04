Salernitana-Torino 0-1

Sepe 6: il miracolo su Belotti lo aveva fatto, ma l’arbitro ha vanificato tutto. Sul secondo tentativo cambia lato ed è sfortunato. Lascia una palla e Singo lo punisce, ma per fortuna arriva l’offside.Gyomber 6: è il più positivo dei tre di difesa, sempre attento e concentrato. Limita Pjaca.Radovanovic 6: torna a giocare in difesa come ai tempi del Genoa, Belotti si muove tanto e lo mette in difficoltà. Gioca di esperienza. Sfiora il pari di testa, nel secondo tempo ci prova dalla lunghissima distanza senza fortuna.Fazio 4: Belotti gli passa davanti e lui lo stende. Errore grave per uno della sua esperienza. Rischia il bis con un liscio nel cuore dell’area, Belotti lo grazia. Ha una bella palla di testa al 24’ della ripresa, ma la liscia. Conclude la sua giornata no con l’espulsione che gli farà saltare la partita da ex con la Roma.Mazzocchi 5,5: comincia subito ad arare la fascia, mettendo in difficoltà il dirimpettaio Vojvoda. Nel disastro del primo tempo è l’unico a metterci grinta e determinazione. Nella ripresa la Salernitana continua a giocare sul suo lato, ma fa meno.(dal 31’ st Ruggeri 5,5: prova a mettere qualche cross, mette una bella palla che Mikael mette alta)Ederson 6: propone subito uno spunto offensivo, poi gestisce non benissimo una palla vicino alla sua area. Resta nella partita, ma è forse troppo lezioso. Mostra la tecnica con un tacco a liberarsi per il destro in area, Berisha gli nega la gioia del gol.L. Coulibaly 5,5: come al solito corre tanto. Prova anche a costruire, ma perde qualche palla di troppo. Non era al meglio e Nicola lo sacrifica ad inizio ripresa.(dall’11’ st Bohinen 6: impatta bene sulla partita, prova una bella incursione palla al piede in area)Zortea 5,5: Singo lo tiene molto basso, lui deve limitarsi a difendere e non può spingere. La Salernitana gioca tutta sul lato opposto, non crossa praticamente mai.(dal 37’ st Vergani sv)Verdi 5: sfiora l’1-0 con un destro di prima intenzione che Berisha manda sul palo. Svaria tanto. Mette una punizione sulla testa di Radovanovic, poi però sparisce ed esce ad inizio ripresa.(dal 11’ st Ribery 5,5: mette subito una interessante punizione in mezzo, prova ad inventare. Dovrebbe calciare di più in porta)Bonazzoli 5: prova a sfruttare qualche sponda di Djuric, ma è in ritardo. Combina poco e nella ripresa si innervosisce. Il giallo gli costerà la sfida con la Roma.Djuric 6,5: il migliore dei granata. Fa il solito lavoro prezioso, sportellate e sponde. E’ un punto di riferimento per i compagni, va testa e testa con Buongiorno. Resta in campo, ma poi chiede di uscire.(dal 31’ st Mikael 5,5: sfiora il pari con una bella acrobazia)All. Nicola 4,5: doveva vincere ma fallisce l’appuntamento. Cambia modulo, ma la scelta non porta frutti. Sbaglia anche la scelta dei singoli, insistendo su un Fazio impresentabile. Dopo il gol subìto, la sua Salernitana si spegne e saltano gli schemi.