Salernitana, le pagelle di CM: disastro Pellegrino, Weissman unica nota lieta

Salernitana-Empoli 1-3



Ochoa 5,5: sorpreso dal colpo di testa di Zanoli, poteva poco. Per il resto poco impegnato. Spiazzato da Niang dagli undici metri. Lo batte anche Cancellieri.



Pierozzi 5,5: gioca ancora da braccetto. Soffre Cambiaghi, come sullo 0-1. Esce per infortunio.



(41’ Weissman 7: fastidioso per la difesa empolese. Trova il pari)



Boateng 6: dominante al centro della difesa, è un leader e si vede. Guida i compagni più giovani. Non ha molti minuti ed esce in anticipo.



(14’ st Pirola 5: ci prova di testa. Cancellieri lo salta come un birillo)



Pellegrino 4: se non fosse per la leggerezza su Fazzini, la prova sarebbe stata più che positiva. Nel finale perde anche palla da cui nasce l’1-3.



Zanoli 5: aveva iniziato bene a destra. Mette la testa sul cross di Cambiaghi e beffa Ochoa.



(1’ st Sambia 6: duetta bene con Candreva, arrivando anche al cross)



Basic 6: ha qualità diversa in mezzo al campo, ma è poco assistito. Predica nel deserto.



Maggiore 5: prova impalpabile.



(31’ st Lassana Coulibaly 5: non è in gran forma. Fazzini gli sfugge sull’azione del rigore)



Bradaric 5,5: con un stop sbagliato fa ripartire l’Empoli che sfiora il raddoppio. Combina poco nel resto del match.



Candreva 6,5: è sempre quello che accende la luce. Corre, dribbla, calcia, crossa. Proprio da un suo traversone nasce l’1-1.



Kastanos 5,5: frusta il destro, impegnando Caprile. Combina però poco altro.



(14’ st Tchaouna 4,5: ingresso invisibile. Sbaglia praticamente tutto



Dia 6: propositivo e volitivo. Va vicino all’1-1. Nella ripresa viene chiuso nella morsa dei difensori empolesi.



All. F. Inzaghi 4: era una partita che doveva vincere e invece la perde, dopo averla ripresa. Inspiegabile il cambio di Kastanos, l’unico ad aver centrato la porta nel primo tempo. Offensivamente la squadra è quasi nulla e in difesa balla troppo.