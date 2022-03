Sepe 6: incolpevole sui due gol. Scamacca gli sbuca davanti. Riflessi pronti su Frattesi. La traversa lo salva.Veseli 4: dei due terzini è quello che resta più bloccato. Non pressa in maniera convinta Kyriakopoulos sull’1-1. Buggerato da Traoré sull’1-2. In evidente difficoltà anche nell’impostare. Non rientra nella ripresa.(dal 1’ st Zortea 7: dà subito vivacità sulla fascia. Bel recupero su Traoré lanciato a rete. Spinge tanto e prova a mettere qualche palla interessante. Dal piede sbagliato arriva l’assist del 2-2)Gyomber 6,5: inizia molto concentrato, bella chiusura in area di rigore su Ferrari al 26’. Prova a contenere Scamacca. E’ l’ultimo a mollare.Fazio 4,5: Scamacca si infila, lui inizialmente lo tiene, poi lo molla inspiegabilmente. E l’ex Ascoli colpisce. Sembra sempre in affanno. Perde le tracce ancora di Scamacca ad inizio ripresa e per poco il neroverde non lo punisce. Tanti passaggi sbagliati.Ruggeri 6: torna titolare dopo un lungo calvario di sei mesi. Mette un cross pennellato per Djuric. L’asse mancino con Verdi funziona, almeno inizialmente. Poi prova qualche sortita in solitaria. Esce a corto di ossigeno.(dal 24’ st Ranieri 5: fa poco nell’assalto finale. Viene ammonito e salterà la Juve)Kastanos 5,5: aiuta tanto Veseli sul suo lato difensivo. Comincia anche lui bene, poi va in affanno, perdendo qualche palla di troppo.(dal 1’ st Perotti 6: entra e prova a dare fantasia. Dà anche il suo contributo in ripiegamento. Fa il registro offensivo e mette qualche palla in mezzo)L. Coulibaly 6,5: comincia a macinare chilometri fin dal primo minuto, fa ammonire Berardi. Troppo morbido però sul gol dell’1-2 di Traoré. Quando Frattesi e Lopez gli prendono le misure va un po’ in difficoltà. Ha tanta benzina e la mette sul campo. Nel finale arpiona una bella palla.Ederson 6: gioca ordinato e semplice. Al 31’ si fa male e deve uscire.(dal 31’ Radovanovic 6: si piazza davanti alla difesa, sfiora il 2-2 di testa. Gioca di posizione)Verdi 5: è lui a portare palla avanti in occasione della prima rete, attirando su di sé la difesa neroverde. Col passare dei minuti diventa però meno incisivo. Nella ripresa sparisce e non trova mai la giocata risolutiva.(dal 24’ st Mousset 4: ingresso pessimo, sbaglia l’impossibile)Djuric 7,5: partecipa attivamente all’azione del gol con il colpo di testa che Consigli non controlla. Continua a fare a sportellate. Dominante ancora una volta di testa per il 2-2; prima aveva sfiora il gol ancora di testa.Bonazzoli 7: gioca bene con la squadra, bella una sventagliata verso la fascia sinistra. Rapace d’area per la zampata del vantaggio. Si abbassa per difendere. Nel recupero Consigli gli nega il gol vittoria.All. Nicola 5,5: rimodella la difesa, ma Veseli lo tradisce. La sua Salernitana comincia bene, ma dopo l’1-1 si spegne e si abbassa. Tanti i limiti nell’impostazione dal basso, mentalmente non c’è reazione. Nella ripresa subentra la frenesia e cominciano i lanci lunghi. Zortea in panchina non è scelta comprensibile.