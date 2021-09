Belec 6: può poco sulla prima rete di Kalinic. Sull’ex Milan, sfuggito in velocità a Strandberg, esce tempestivamente in scivolata fuori dalla sua area. Sul raddoppio esce basso, ma Kalinic lo beffa col pallonetto. Preciso nelle parate.Gyombér 5: va completamente fuori posizione in occasione del primo gol e non riesce a bloccare Ilic e Caprari. Fa fatica in impostazione.Strandberg 6: anche lui perde la bussola, soffre molto tecnica e rapidità di Kalinic. Tiene in gioco il croato sullo 0-2. Evita il tris, serve di testa la palla del gol a Gondo. Anche Simeone lo mette in difficoltà.Gagliolo 5: perde completamente la marcatura di Kalinic in occasione dello 0-1. Al 21’ spreca una bella palla di Ribéry con un esterno sinistro pretestuoso. Si fa sfuggire Kalinic anche sullo 0-2 e sbaglia troppi passaggi. Da un suo tiro nasce il 2-2.Kechrida 5: da un suo errore in disimpegno nasce il raddoppio Hellas. Non arriva praticamente mai sul fondo, quando ci riesce, crossa male.M. Coulibaly 6,5: spaesato in mezzo al campo, perde Ilic sullo 0-2. Cresce alla distanza e si riscatta in fase offensiva con la rete del pareggio.L. Coulibaly 6,5: si sbatte tanto e prova a dare ordine in mezzo al campo. E’ però troppo solo. Non ripiega sul raddoppio veneto.(dal 43’ st Di Tacchio sv)Ranieri 5,5: prova a spingere sulla sinistra, Faraoni difende bene. Da un suo diagonale quasi nasce il 2-2.(dal 44’ st Zortea sv)Ribéry 6,5: prova sempre ad accendere la luce, serve a Simy l’1-1, il nigeriano spreca. Anche Gagliolo non sfrutta una sua bella giocata. Batte la punizione del primo gol. A volte non è ben assistito dai compagni.(dal 43’ st Kastanos sv)Gondo 7: prova a sbattersi e a dare fastidio ai difensori gialloblu. Sbatte in porta il gol dell’1-2, prima rete in massima serie. Guadagna tante punizioni preziose.(dal 29’ st Bonazzoli 6,5: si sbatte tanto, tiene sulla corda la difesa scaliger)Simy 5: si divora di testa l’1-1, prova a fare sponde e a costruirsi palle gol, ma non incide. Tira addosso a Gunter nel primo tempo, perde i duelli fisici. Esce tra i fischi.(dal 13’ st Djuric 6: lotta tanto e dialoga bene con Gondo e Bonazzoli. La Salernitana gioca meglio con lui in campo)All. Castori 6: l’approccio al match dei suoi è da horror, la squadra però reagisce. Si aiuta anche con i cambi, Coulibaly gli salva (probabilmente) la panchina.