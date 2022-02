Sepe 5,5: Incolpevole sul gol di Messias. Bennacer lo chiama in causa al 17’ su punizione, lui c’è. Coraggiosa l’uscita bassa su Messias a fine prima frazione. Presa difettosa su Leao, troppo inchiodato sul 2-2 di Rebic.Mazzocchi 7,5: prova a mettere un cross al 10’. Mette il turbo sul gol del pareggio. Soffre un po' in fase difensiva Leao. Pennella un cross al bacio per il 2-1 di Djuric.Fazio 6,5: duello rusticano con Giroud. Sembra cresciuto di condizione. Bella doppia chiusura al 40’ prima su cross di Leao e poi su tiro di Calabria. Rischia quando perde in area Giroud ad inizio ripresa. Svetta su corner e mette paura a Maignan.Dragusin 7: attento il romeno, chiude e ringhia su tutti i palloni. Contiene Brahim Dìaz. Gran chiusura sul dieci rossonero al 12’ della ripresa. Resta concentrato fino alla fine e non sbaglia una chiusura.Ranieri 6: si vede passare Messias davanti e si addormenta. Cresce alla lunga e prova ad offendere. Spinge poco però nel secondo tempo. Spesso e volentieri disturba Giroud.L. Coulibaly 6,5: corre e si sbatte in mezzo al campo, prova anche a proporsi, ma ritarda il tiro al 20’. Manda nei distinti una palla pericolosa di Leao in area. Ad inizio recupero pulisce l’area di rigore in maniera provvidenziale.Radovanovic 5,5: temporeggia troppo sull’accentramento di Theo Hernandez e resta sulle gambe. La sua partita dura però 15’, un problema alla caviglia lo mette ko.(dal 15’ Ederson 6: entra bene e prova subito un paio di finezze. Gioco di prestigio su Bennacer a fine primo tempo. Corre tanto, ma deve essere meno lezioso)Ribéry 6: si fa sempre passare il pallone, ma quando deve concludere viene meno. Corre tanto e accompagna l’azione. Bella una palla bassa in area che Djuric non legge. Un problema al polpaccio lo costringe ad uscire.(dal 24’ st Perotti 6: i ritmi sono alti e lui non li ha nelle gambe, tocca qualche pallone. Capisce che deve fare legna)Bonazzoli 8: si muove tanto, fa sponde e prova anche a vedere la porta. Segue l’azione e di demi volée trova il pari per la prima rete in campionato all’Arechi. Fa ammonire Bennacer al 35’ e aiuta in difesa. Dopo la semi rovesciata tenta anche la rabona per far venire giù l’Arechi.(dal 37’ st Mikael sv)Kastanos 6: alla prima accelerazione perde Theo Hernandez. Sale la prestazione col passare dei minuti, attacca e difende. Esce sfinito.(dal 24’ st Obi 6,5: subentra col piglio giusto e mette tanta energia)Djuric 7,5: va a sfidare Maignan in uscita e lo batte, spizzando la palla cheBonazzoli rovescia in porta. Tanti duelli aerei vinti con Tomori. Fa venire giù la curva sud con la testata del 2-1.(dal 37’ st Mousset 6: fastidioso, fa ammonire Romagnoli)All. Nicola 7,5: l’impronta grintosa si vede subito sulla squadra. E’ una molla in area tecnica. In fase offensiva gioca a specchio, ma è 4-4-2 in difesa. La sua Salernitana non ha timori reverenziali contro una big. Avanti così per l’impresa.