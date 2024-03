Salernitana, le pagelle di CM: Fazio gioca con i padroni di casa, Ochoa colpevole. Si salva Zanoli

Antonio Cinus

Cagliari-Salernitana 4-2



Ochoa 4,5: da rivedere in occasione delle reti subite, poteva fare molto di più.



Zanoli 6: nel momento del bisogno sale in cattedra. Con le sue discese riapre la partita.



(dal 29' s.t Sambia 5,5: il suo ingresso non sistema la retroguardia).



Manolas 5: lento, macchinoso. Arginarlo per i padroni di casa non è mai stato un problema.



(dal 1' s.t Pirola 5,5: anche lui apparso in stato confusionale).



Fazio 4: chiude la partita, però a favore del Cagliari. Il suo errore nel quarto gol spezza le gambe ai suoi.



Bradaric 5,5: troppo assente in fase di spinta. In difesa soffre le incursioni di casa.



Coulibaly 5,5: non riesce a fare da scherno per i suoi uomini. Solitamente lotta ma non è questo il giorno.



(dal 29' s.t Gomis 5,5: impalpabile, il suo ingresso non fa la differenza).



Maggiore 6: sigla il gol del raddoppio che per un attimo ridà vita alla squadra.



Kastanos 6: da un suo inserimento nascono le prime speranze di rimonta.



(dal 42' s.t Basic s.v).



Candreva 6: suo l'assist per il primo gol granata. Il più pericoloso dei suoi.



Tchaouna 5: lontano parente da quello visto nelle scorse partite. Assente.



Weissman 5: mai pericoloso, quasi uno spettatore non pagante. Eppure l'ex Granada è sempre stato un gran lottatore.



(dal 20' s.t Simy 5: entra ma nulla cambia. Anche lui tra gli assenti).



All. Liverani 5: una sorta di ultima spiaggia, buttata al vento. Ha l'illusione della grande rimonta ma non riesce a dare decisività con i cambi.