Salernitana, le pagelle di CM: Fiorillo migliore in campo. Squadra rassegnata

Fiorillo 6,5: nonostante i due gol sui quali può davvero poco, per il resto tiene a galla i suoi come può. Migliore in campo.Pierozzi 6: in difesa è quello più attento. Non riesce a salire in fase di ripartenza.Fazio 5: non entra quasi mai in partita. Tanti errori di lettura, troppo lento e spesso in difficoltà.(dal 28' s.t. Manolas 5,5: qualche occasioni in area di rigore avversaria ma davvero troppo poco.)Pirola 4,5: sul gol di Suslov erroraccio commesso per troppa sufficienza. Anche nel secondo gol ha le sue colpe. Partita da dimenticare.

(dal 1' s.t. Maggiore 6: prova a mettersi a servizio della squadra. Segna anche il gol della bandiera. Premiata la voglia di farsi vedere, nonostante gli errori commessi.)Sambia 5: davvero troppo poco, soprattutto in fase offensiva. In occasione del gol troppo lascivo.Basic 5: non riesce ad impattare sulla gara. Troppa sufficienza nelle giocate, appare spento.Coulibaly 5,5: parte abbastanza bene poi si perde nel corso del primo tempo, senza rientrare in partita.(dal 1' s.t. Candreva 5: non trova spazi e viene spesso letto con troppa facilità dai difensori avversari.)Zanoli 6: meglio in fase difensiva. In ripartenza fatica molto.

Tchaouna 5: partita che non decolla mai per lui, come per il resto dei compagni. Troppo lento e prevedibile nelle giocate.Kastanos 5,5: viene stretto in una gabbia dalla quale fatica a uscire. Poca lucidità nei passaggi, è costretto ad arretrare molto.(dal 39' s.t. Vignato: s.v.)Weissman 4,5: praticamente nulla la sua gara. Si propone davvero poco, senza creare alcun problema agli avversari(dal 36' s.t. Fusco: s.v.)All. Colantuono 5: Salernitana che fa davvero poco per trovare la gloria, seppur vana.