Sepe 6,5: poco impiegato nel primo tempo, gioca bene con i piedi ed è sicuro nelle uscite. Tripla parata decisiva al 38’. Sicuro anche nel finale su Quagliarella.Bronn 6,5: il suo ambientamento nel calcio italiano prosegue alla grande. Partita attenta e senza sbavature.Gyomber 7: solita grinta e attenzione, al 25’ Murata decisiva su Djuricic. Si fa vedere anche sui corner. Nella ripresa continua la modalità cane da guardia. Chiude e spazza qualsiasi cosa.(dal 36’ st Pirola 6: ingresso attento, chiusura preziosa su Gabbiadini)Fazio 7: è a tutti gli effetti il comandante della retroguardia. Imposta bene, stoppa Caputo con una chiusura pulita al 32’. Non abbassa l’asticella nel secondo tempoCandreva 7,5: comincia bene con un bel filtrante che Dia non sfrutta. Fa subito la doppia fase ma gestisce male un paio di palloni. Scalda i guantoni di Audero al 12’. Sale di tono. Slalom speciale al 21’, tiro cross che quasi bacia la traversa. Esce tra gli applausi.(dal 33’ st Sambia 5,5: non entra bene sul match, qualche errore di troppo sia in attacco che in difesa)Coulibaly 7,5: torna mezzala e torna a giocare come sa. Sportellate, corsa e tanta legna. Va a disturbare sempre Villar. Cioccolatino per il 3-0 di Vilhena. I giri del motore sono altissimi, attacca e difende. Sradica la palla del 4-0 dai piedi di Sabiri.Maggiore 7,5: intensità e corsa in mezzo al campo, in regia è a suo agio. E’ lui a lanciare Bonazzoli sull’1-0. Vede corridoi che gli altri non vedono. Continua a dispensare gioco nel secondo tempo.Vilhena 7,5: è il più dotato tecnicamente del centrocampo granata, fa girare bene palla. Partecipa attivamente al 2-0, portando all’errore Villar. Chiede la triangolazione a Coulibaly e la ottiene, non sbaglia davanti ad Audero.Mazzocchi 7: comincia subito a martellare sulla fascia, spesso raddoppiato da Leris e Depaoli che lo tengono a fatica. Da una sua galoppata nasce il raddoppio. L’ammonizione pesa e Nicola lo toglie.(dal 45’ Kastanos 6,5: entra con grande intensità mettendosi sull’esterno)Dia 8,5: prima da titolare per l’ex Villarreal che non si presenta benissimo, tardando il tiro in area di rigore e facendosi recuperare da Depaoli. Si fa perdonare subito, trovando il vantaggio con gioia ritardata per un iniziale offside segnalato. Ricambia il favore a Bonazzoli con la palla del 2-0. Ricomincia col turbo la ripresa. Mette in porta Botheim per il 4-0. E’ una forza della natura.(dal 33’ st Valencia sv)Bonazzoli 8: si muove subito tanto, cicca una palla in area su cross di Vilhena. Scatta e serve a Dia la palla del vantaggio. Fucila Audero sotto la sud per il 2-0. Partecipa bene alla manovra offensiva.(dal 21’ Botheim 7: entra col piglio giusto, si sbatte e gioca con i compagni. Chirurgico il destro per il poker)All. Nicola 7,5: aveva chiesto punti ai suoi ed è stato accontentato. Approccio al match perfetto dei granata che iniziano fortissimo e non concedono nulla ai blucerchiati. Il 3-5-2 è tutto corsa e intensità, con grande spinta sugli esterni. Quando la Samp prova a rientrare trova una difesa granitica. Ha trovato l’undici tipo e ora che torneranno gli infortunati avrà ancora più scelte.