Belec 5: sul primo gol di Pellegrini doveva fare certamente di più. Si riscatta parzialmente con una doppia parata su Abraham prima e Veretout dopo. Guarda finire in porta il poker.Kechrida 5: spinge raramente e pasticcia in fase di disimpegno. Ancora non si abitua al calcio italiano.(dal 22’ st Zortea 5,5: entra ma può fare poco e la Roma sfonda ancora a destra)Aya 4,5: soffre l’esordio in A. Tampona bene nel primo tempo, ma nella ripresa va in crisi. Non tiene più Abraham. Sul gol del raddoppio si fa passare la palla di Mkhitaryan tra le gambe. Pasticcia in impostazione.Gyombér 5,5: nel primo tempo anticipa spesso Abraham, sullo 0-3 lo marca però troppo a distanza e il numero nove lo punisce. È comunque l’ultimo a mollare.Jaroszynski 5: non riesce a tenere le discese di Carles Pérez e Karsdorp.(dal 39’ st Schiavone sv)Ruggeri 4,5: serata storta, soffre Karsdorp e sbaglia tanti disimpegni di troppo. Da un suo errore in uscita nasce lo 0-4.M. Coulibaly 5: muscoli e fiato come al solito, non disdegna anche qualche tentativo da fuori. Ha la colpa però di perdere la palla dalla quale nasce lo 0-1.Di Tacchio 4,5: non segue Pellegrini sul primo gol e si fa scappare Pérez sul raddoppio. Ha ritmi bassi e in Serie A si nota.L. Coulibaly 5,5: corre e si sbatte, ma si vede che deve trovare smalto. In fase di costruzione fa poco e Castori lo richiama ad inizio secondo tempo.(dall’11’ st Simy 6: prova qualche sponda e nel finale ha una mezza palla gol)Obi 5,5: prova a proporsi in attacco e ripiega anche in fase difensiva. Si perde nella ripresa.(dal 23’ st Capezzi 5,5: la partita è compromessa e può fare poco.Bonazzoli 6: lotta senza paura sia con Mancini che con Ibanez, mettendoli in difficoltà e facendo da punto di riferimento offensivo per i compagni. Il problema è che ha pochissime palle giocabili. Spreca una bella palla di Obi da ottima posizione.All. Castori 5,5: fa di necessità virtù. Gli manca qualità e quantità. La sua Salernitana si difende bene nel primo tempo, crolla però nella ripresa