Salernitana, le pagelle di CM: male Ikwuemesi, orgoglio Candreva

: poco impegnato nel primo tempo. Laurienté lo fulmina. La difesa era completamente aperta. Il suo passaggio per Pirola è avventato. Parata da hockey su Laurienté. Decisivo nel finale su Pinamonti.: poco incisivo in fascia, male la fase difensiva. Rincorre Laurienté ma non lo prende. Guadagna un rigore.(40’ st5: deve uscire su Laurienté in occasione del gol. Poteva poco, era due contro uno. Nel finale va in debito d’ossigeno.(32’ st: inizia bene. Non tiene Pinamonti sul primo gol, poi la combina grossa sullo 0-2. Il passaggio di Costil però non era dei migliori. Blocca Defrel in ripartenza sull’azione del 2-2.: soffre la mobilità di Defrel. Da un suo cross nasce il gol del Sassuolo.: non si vede mai e non cambia ritmo.: si nota solo per i falli, rischia anche il rosso. Trova il pari.: non tocca palla nel primo tempo. Non ritorna in campo nella ripresa.(1’ st: fa l’assist per il 2-2): dovrebbe essere quello che inventa lì davanti, ma non si vede mai.(32’ st: imbuca per Zanoli sul pari): sportellate e poco altro. Non impensierisce mai la difesa ospite.(19’ st: anche lui combina poco)5: come sempre il più applicato e propositivo. Aiuta in difesa, in avanti è troppo solo. Realizza il rigore della speranza.: lancia Ikwuemesi e Gomis per testarli. Entrambi deludono. La difesa fa acqua da tutte le parti. Il rigore di Candreva ridà vita. Nel finale pari di orgoglio. Giusti gli innesti di Zanoli e Vignato.