Salernitana, le pagelle di CM: male Lovato, Candreva unica luce

Salernitana-Genoa 1-2



Ochoa 5: l’impressione è che potesse fare di più sul gol di Retegui. Para un colpo di testa dell’argentino. Quasi intuisce il penalty di Gudmundsson.



Pierozzi 6: Spence lo tiene un po’ basso su quel lato, spinge poco e difende di più.



Gyomber 5: molle in marcatura su Retegui che gli sfugge e pareggia; lo teneva anche in gioco. Sbaglia qualche uscita palla al piede.



Lovato 4,5: va a vuoto su Badelj che può fare l’assist a Retegui. Si riprende dopo l’errore. Combina però una frittata, con il tocco di mano che causa il rigore. Esce fischiato.



(30’ st Zanoli 6: ci mette voglia e propensione offensiva)



Bradaric 6,5: chirurgico il cross per Martegani. Spinge molto, provando spesso a venire dentro al campo. Spende tantissimo ed esce per un problema fisico.



(37’ st Daniliuc sv)



Martegani 6,5: mancino rabbioso che sblocca la partita. È bravo a seguire l’azione. Gudmundsson lo brucia sul gol del pari.



(37’ st Legowski sv)



Maggiore 6: Inzaghi lo piazza in cabina di regia, fa il compitino. Sfiora il gol di testa nel recupero della prima frazione. Ci riprova a 90’ e va ancora vicino al gol.



Basic 6: è bravo a rubare palla per far partire l’azione dell’1-0. Non giocava da tanto e infatti la condizione fisica non lo sorregge.



(23’ st Kastanos 5,5: non illumina come dovrebbe)



Candreva 6,5: bello il passaggio illuminante per Bradaric in occasione del primo gol. Ha il coraggio di provarci anche da fuori. Spacca la traversa su punizione nella ripresa. È l’ultimo a mollare.



Tchaouna 5: vaga un po’ per il campo, cercando la miglior posizione. Impreciso e poco incisivo in zona offensiva.



(30’ st Ikwuemesi 5: falli e tanta confusione)



Simy 5,5: avvia l’azione del vantaggio. Fa un gran lavoro di sponda. Nei pressi della porta però è quasi innocuo.



All. F. Inzaghi 5,5: la scelta Martegani lo premia. Il gol dell’argentino è però l’unica fiammata offensiva. Viene tradito da Tchaouna, solo Candreva crea qualcosa. L’attacco ha decisamente le polveri bagnate. In difesa non va meglio, con due ingenuità pagate a caro prezzo. Così è difficile salvarsi.