- L'Udinese si fa vedere poco dalle sua parti. Fortunato quando viene salvato dal palo sul tiro deviato di Deulofeu.- "Causa" un rigore per via di un braccio troppo largo, il VAR lo grazia segnalando un tocco precedente con il petto. Il resto della serata è tranquillo.- La Salernitana dietro concede poco. Deulofeu sempre ben controllato, annullato Success e anche quando entra Beto la difesa non soffre.- Rispetto ai compagni qualche sbavatura in fase di impostazione. Difensivamente se la cava senza grossi grattacapi.- L'esterno è uno dei più propositivi. Cerca sempre l'uno contro uno. Una sua ripartenza fulminea porta al rosso Perez. Anche nella ripresa stesso canovaccio.- Lavoro sporco in fase di interdizione. Non riesce ad alzare il baricentro e dare maggiore ritmo.- Non è ancora al top della forma e si vede. Retropassaggio da incubo che manda in porta Deulofeu. Deve crescere dal punto di vista fisico. Dal 46'- Si nota soltanto per un giallo.- Cerca lo spunto ma anche lui si vede poco.- È uno dei migliori tra i suoi. Nella ripresa va ad un passo dal gol ma Silvestri ci mette una pezza. Dall'89'- Braccato dai centrali bianconeri, non vede palla. Nicola si accorge e infatti lo lascia negli spogliatoi. Dal 46'- Fisicamente c'è, pochissimi palloni giocabili.- Cerca sempre di dare un punto di riferimento, regge da solo l'attacco e va anche vicino al gol. Prestazione positiva.- La Salernitana gioca tre quarti di gara con uomo in più, la superiorità numerica non si nota. Poche occasioni, il punticino sa di occasione sprecata.