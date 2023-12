Costil 7: bravo in un’uscita bassa su Theo Hernandez. Attento anche su Loftus Cheek. Nega il 2-2 a Jovic. Miracoloso su Calabria.Mazzocchi 6: in difficoltà, gioca con sufficienza e pecca di precisione. Meglio nella ripresa, sfiora il 3-1.(32’ st Bronn 6: si piazza dietro di guardia nel finale)Fazio 7: duello tra veterani, si piazza su Giroud. Svetta imperioso per l’1-1. Continua su alti standard per tutto il match.Pirola 6: sfortunato nel deviare palla sul gol rossonero. Ritorna però in partita concentrato.(17’ st Gyomber 4,5: lotta nel finale, a volte è distratto. Si perde Jovic che fa 2-2)Bradaric 6: soffre un po’ all’inizio, poi trova la quadra. Tampona bene Calabria e Chukwueze.Coulibaly 5,5: si fa vedere poco, sia per corsa, sia nel ripartire.Legowski 5,5: non si presenta bene, perdendo palla a centrocampo. Perde Tomori insieme a Kastanos sullo 0-1.Kastanos 6: troppo fermo, Tomori gli passa davanti. Sfiora il pari in spaccata.(33’ st Martegani 5: cicca clamorosamente una conclusione dal limite.Candreva 7: prima ci prova col sinistro, mettendo paura a Maignan, poi pennella l’assist per Fazio. Prima ancora aveva servito anche Kastanos. Coraggioso a calciare da fuori, Maignan gli regala il 2-1.Tchaouna 5,5: prova un guizzo in avvio di gara. Poi nulla più.(33’ st Cabral 5: non trova mai lo strappo in ripartenza.Dia 5,5: Maignan gli nega il gol. Tiene in allerta Kjaer. Esce per un problema muscolare ad inizio ripresa.(3’ st Ikwuemesi 5: si impegna e si sbatte, poca la tecnica. Pasticcia col pallone)All. F. Inzaghi 6,5: quando sembrava sull’orlo del baratro, tira fuori il coniglio dal cilindro contro il “suo” Milan. Peccato per il gol nel recupero, ma è un punto che fa morale e classifica. Ora c’è lo scontro diretto con l’Hellas. Poteva gestire meglio le sostituzioni.