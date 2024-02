Salernitana, le pagelle di CM: Ochoa attento, Boateng subito al top

Andrea Piva

Torino-Salernitana 0-0



Ochoa 6: il portiere messicano è bravo nella ripresa a opporsi alla conclusione di Linetty. Questa è l’unica vera parata che deve fare in tutta la partita.



Pierozzi 6,5: se la Salernitana riesce a reggere fino al 90’, permettendo al Torino di andare solamente un paio di volte nel finale alla conclusione, è anche merito di Pierozzi, che è sempre attento e non si fa mai superare dagli avversari



Boateng 6,5: Inzaghi lo lancia subito nella mischia e il centrale tedesco fa vedere di che pasta è fatto giocando una buona partita. Non è ancora al top della forma e per questo nella ripresa viene richiamato in panchina.



(Dal 16’ s.t. Pellegrino 6: sostituisce bene Boateng, tanto che la differenza quasi non si vede)



Pasalidis 6,5: è sfortunato il numero 4 della Salernitana che è costretto a lasciare il campo prima del previsto a causa di un infortunio alla spalla. La sua prestazione è stata comunque positiva.



(Dal 28’ s.t. Sambia: sv).



Zanoli 6: contiene bene Lazaro sulla propria corsia. Si vede poco o nulla in fase offensiva, ma fa il suo in quella difensiva.



Maggiore 6: si posizione davanti alla difesa e fa un buon lavoro di contenimento, riuscendo a interrompere diverse azioni del Torino.



Basic 6: anche lui, come Maggiore, si fa apprezzare più che altro per il lavoro che svolge in fase di interdizione piuttosto che in quello di costruzione del gioco.



Bradaric 6,5: riesce a contenere bene Bellanova sulla propria fascia e non permette mai al terzino del Torino di innescare la propria velocità. Buona la sua partita.



Kastanos 5,5: partita di sacrificio per il numero 20 che non riesce però mai a dare quella qualità che servirebbe alla Salernitana per provare a ripartire e far male al Torino.



(Dal 42’ s.t. Vignato: sv)



Candreva 5,5: si vede molto meno del solito il numero 87 della Salernitana che è costretto più che altro a una partita difensiva e non ha la possibilità di far valere le sue qualità nella trequarti avversaria.



Tchaouna 5,5: corre, fa tanto movimento ma non viene praticamente mai servito dai compagni e con il passare dei minuti finisce per sparire del tutto dal campo.



(Dal 16’ s.t. Dia 6: l’unica occasione per la Salernitana capita sui suoi piedi ma Milinkovic-Savic è bravo a respingerli la conclusone).



All. Inzaghi 6: la Salernitana fa le barricate dal primo all’ultimo minuto, cercando di strappare al meno un punto. Compito che riesce. Ma per poter sperare davvero di salvarsi serve altro e più coraggio in fase offensiva.