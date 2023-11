Ochoa 7: subito impegnato da Raspadori. Può poco sullo 0-1. Mette il guantone su Politano. Decisiva la deviazione di guantone a fine tempo su Raspadori. Risponde con i pugni a Zielinski nella ripresa.Mazzocchi 6,5: nonostante la presenza di Kvaratskhelia sulla sua fascia, prova comunque a spingere. Smorza la conclusione di Raspadori. Avanza anche nella ripresa. Appena esce, arriva il gol sul suo lato.(dal 36’ st Botheim sv)Fazio 5,5: qualche patema con i disimpegni, però ha centimetri preziosi. Sbaglia una chiusura e lascia solo Zielinski.(dal 24’ st Daniliuc 6: più sicuro di Fazio)Pirola 6,5: pericoloso su corner. Si stringe troppo sul gol di Raspadori, lasciando libero l’attaccante di colpire. Provvidenziale in scivolata su Politano. Attento e concentrato fino alla fineBradaric 5: troppo impreciso nel primo tempo. Purtroppo continua nella ripresa, fa poco anche in fase offensiva.Coulibaly 4,5: se gli si chiede di cucire il gioco, va in difficoltà. Con la qualità e i ritmi del Napoli, va fuori giri. Molle in marcatura su Elmas.Legowski 6: mette fosforo e corsa. Tecnicamente gli manca qualcosa, ma è molto mobile e volenteroso.(dal 24’ st Bohinen 6: mette un po’ di qualità e geometrie in mediana)Tchaouna 6: affonda poco a destra, si preoccupa più di aiutare Mazzocchi su Kvaratskhelia. Quando prova a dribblare, crea scompiglio. Più propositivo nel secondo tempo.Dia 6: la presenza di un punta vera gli dà più libertà. Si sbatte tanto, venendosi anche a prendere palla più arretrato per allargare il gioco. Non arriva però a concludere quasi mai.Candreva 5,5: l’impegno in fascia è importante, soprattutto per tamponare Di Lorenzo. La squadra attacca poco dal suo lato. Esce stanco.(dal 32’ st Kastanos 6: entra e dà un po’ di brio)Ikwuemesi 5,5: oltre alla lotta fa vedere cose buone. Certamente la volontà non gli manca e sa essere punto di riferimento avanti. Purtroppo pecca in qualità.(dal 24’ st Stewart 5: è mobile, ma confusionario)All. F. Inzaghi 5,5: conferma Tchaouna dopo la doppietta di Coppa e dà più libertà a Dia, schierando Ikwuemesi. Sceglie anche due terzini di spinta e in mezzo al campo punta sulla corsa di Coulibaly e Legowski. Dopo il primo gol, la difesa balla, ma tiene. Il problema è che davanti non c’è pericolosità. A centrocampo paga anche la mancanza di qualità. Infine i cambi danno poco.