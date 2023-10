subito prodigioso su Dragusin, si ripete prima dell'intervallo su Sabelli. Nulla può però sulla stoccata in buca d'angolo di Gudmundsson. Ma tiene comunque in gara i suoi.fatica su Retegui, va in panne su Gudmundsson che se lo beve in occasione del gol-partita. Nella ripresa si fa anche ammonire, rimediando una squalifica che gli costerà il derby con il Napoli. Di certo non la migliore delle serate.più deciso e concreto del compagno di reparto, fa valere il fisico nei duelli con Retegui. Proprio come l'italo-argentino deve però anche lui alzare prematuramente bandiera bianca.(dal 19' st: porta un po' di benefica freschezza nell'asfittica manovra della Salernitana piazzando sulla mediana dopo il cambio di modulo operato da Inzaghi).: duttile e determinato, tiene a bada Ekuban e spesso si traveste anche da regista arretrato facendo ripartire l'azione dei suoi.: da buon capitano è l'ultimo ad arrendersi, andando anche a colpire una clamorosa traversa a ridosso del triplice fischio.corre su tutti i palloni ma non sempre con la necessaria lucidità.dà l'impressione di essere sempre un po' troppo leggero nei contrasti, facendosi costantemente soverchiare dalla maggiore veemenza degli avversari.(dal 19' stInzaghi lo schiera al fianco di Dia nel tentativo di dare più peso al proprio attacco. Intenzione che non sortisce effetti reali. Solo una volta salta il diretto marcatore ma vanifica tutto sbagliando il tempo del cross).: confuso e distratto, non riesce mai a spingere con la giusta determinazione.(dall'1 st: il suo dinamismo cambia volto alla Salernitana).in quello che per anni è stato il suo stadio, seppur su sposta opposta, non riesce a salire in cattedra, risultando più un peso che un valore.(dall'1' stentra subito nel vivo del gioco, toccando una quantità industriale di palloni)prova a dialogare con Dia, dimostrando buone intenzioni che spesso, tuttavia, rimangono tali.(dl 32' stmolto fisico e poca tecnica per il senegalese che fatica a rendersi pericoloso. E anche quando potrebbe, come a fine primo tempo, manda la palla direttamente in gradinata. Nel finale concede il bis dopo la traversa di Mazzocchi. Sciagurato!l'incontro-scontro con l'amico-rivale Gilardino gli riserva ancora una volta solo delusione. Eppure, dopo un primo tempo in balia dell'avversario, la sua Salernitana nella ripresa sembra crederci di più. Non abbastanza però per raddrizzare la contesa. La strada è ancora lunga ma la salita comincia a farsi ripida.