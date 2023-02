Ochoa 7,5: poco impiegato fino al 41’, quando sfodera la super parata sul colpo di testa ravvicinatissimo di Ciurria. Usa tanto la voce con i difensori. Para anche con i piedi. Mette ancora il guantone su Mota.Daniliuc 6,5: il più sicuro del reparto difensivo, si spinge anche in avanti. Usa le maniere forti su Caprari. Non sbaglia nulla.Gyomber 6: inizia indeciso, come quando entra in ritardo su Carlos Augusto. Poi si stabilizza e fa un paio di belle chiusure. Una decisiva su Caprari al 51’. Ci mette la faccia su Colpani al 92’.(dal 74’ Lovato sv)Pirola 6: comincia attento e aggressivo, bella respinta sul tiro in area di Pessina. Quando può scavalla anche la metà campo. Rischia la frittata su Ciurria insieme a Bradaric.Sambia 6,5: pennella una gran palla per Piatek, il polacco però spreca. Spinge tantissimo a destra, è in fiducia e sta bene fisicamente. Attento anche nelle chiusure difensive, di piede e di testa.(dal 64’ Mazzocchi 6: entra con la voglia di spaccare il mondo)Coulibaly 8: guida un gran contropiede al 15’. Poco appariscente ma fa tanto lavoro sporco. Tiro a giro delizioso per il gol dell’1-0. Avvia l’azione del 2-0 con un bel filtrante.Crnigoj 6: bel cross basso su cui Piatek la mette a lato. Spende un giallo importante. Contributo prezioso.(dal 64’ Maggiore 6: dà una mano in difesa)Bradaric 6: dalla sua parte c’è un cliente scomodo come Ciurria. Si vede poco in fase di spinta. Si dimentica, insieme a Pirola, di Ciurria che sfiora lo 0-1. Nella ripresa è più coraggioso e propizia il raddoppio.Candreva 7: ci prova prima al 10’, poi sfiora il gol al 22’ ma Izzo gli devia la conclusione. Appoggia lui per Coulibaly. Segue bene l’azione sul 3-0.(dal 91’ Botheim sv)Kastanos 7: non offre quell’imprevedibilità che ci si aspetterebbe da un trequartista ma fa tanto lavoro sporco. Al posto giusto nel momento giusto per il gol del 2-0.(dal 75’ Nicolussi Caviglia sv)Piatek 4: ha la palla del vantaggio, ma la mette a lato. Pochi secondi dopo spreca anche il morbido cross di Sambia. Sul finire di tempo non gestisce bene una palla in area di Kastanos. Ha il merito di lottare sul pallone in occasione dell’1-0. Su un suo tiro respinto si avventa Candreva. Non vuole proprio segnare, spara in curva a porta vuota dopo aver dribblato Cragno.All. Sousa 7: rilancia Ochoa tra i pali e la scelta è giusta, bene anche Sambia. Premiato anche da Kastanos. La sua Salernitana sembra più solida dietro e più cinica in avanti. Non fallisce il primo match point salvezza.