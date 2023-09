Ochoa 5 troppo ravvicinato il tentativo di Buongiorno per porre rimedia. Non si allunga abbastanza su Radonijc. Incolpevole anche sul tris.Lovato 5: Gli sbatte addosso il colpo di testa di Zapata e fa involontariamente assist a Buongiorno. Esce un po’ in ritardo su Radonijc sul 2-0. Il serbo lo fa soffrire.Gyomber 5,5: Combatte senza paura contro Zapata, provando ad anticiparlo. Si becca il giallo che gli costa il rientro in campo nella ripresa.(dal 45’ Ikwuemesi 5,5: da segnalare solo un destro che non gira abbastanza e un colpo di testa alto)Pirola 4,5: Zapata lo sovrasta fisicamente sullo 0-1. Anche Seck lo mette in difficoltà. Va fuori giri.Mazzocchi 5: abbastanza pimpante sulla destra, dove si propone spesso. E’ pericoloso al 33’ con un bel destro che sfiora il palo. Lascia la il pallone che Radonijc realizza. Perde il serbo sul 3-0.Legowski 5: Non difetta di dinamismo, ma di tecnica sì. Prende solo la targa a Bellanova sullo 0-3.(67’ Kastanos sv)Bohinen 4,5: Inizio aggressivo. Buongiorno gli passa davanti e lui rimane inchiodato, tenendolo in gioco. Troppo lento per i ritmi.(dal 45’ Tchaouna 5: invisibile)Bradaric 4,5: Molto più timido di Mazzocchi, anche perché dalle sue parti c’è Bellanova. Seck lo inganna sul 3-0.(dal 67’ Fazio sv)Candreva 6: si presenta con un bel destro a giro che impegna Milinkovic-Savic. E’ sempre presente nelle azioni offensive. Serve Cabral che centra il palo a fine primo tempo. Predica nel deserto.Cabral 5,5: Centra il palo del possibile dell’1-1 a fine primo tempo. Fa vedere buoni spunti, resta nella partita. I compagni non lo aiutano.Botheim 4,5: inesistente nel primo tempo. Non fa la punta, dando presenza in area e facendo salire la squadra. Buongiorno gli mette la museruola.(dal 45’Martegani 5,5: combina poco)All. Sousa 5: Parte senza Kastanos. I suoi si spengono dopo il gol del Toro. Gli manca Dia e si vede, la difesa non è piu ermetica come un tempo. Così sarà dura salvarsi.