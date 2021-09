troppo incollato alle linea di porta, non esce praticamente mai sui vari traversoni che continuano a spiovere anche nei pressi dell’area piccola.: troppo nervoso, nel secondo tempo rischia di lasciare la sua squadra in dieci uomini quando, un paio di minuti dopo aver ricevuto un cartellino giallo, commette un altro su Mandragora. L’arbitro lo grazia e Castori lo richiama in panchina.(Dal 21’ s.t.debutta con la maglia della Salernitana nel secondo tempo, cerca di dare vivacità alla manovra ma è troppo solo)n difficoltà per tutta la partita contro gli attaccanti del Torino. Il centrale della Salernitana vive una giornata molto complicata.anche lui in grande difficoltà contro i continui inserimenti dei calciatori avversari, cercare di tappare i buchi come può ma non sempre ci riesce.soffre le continue folate offensive di Ansaldi e non riesce ad arginare. Il terzino del Torino con troppa facilità riesce per tutta la partita ad arrivare sul fondo e a mettere palloni insidiosi nell’area di rigore della Salernitana.: inizio incoraggiante di partita, poi esce completamente dal gioco della squadra e finisce per perdersi tra le maglie degli avversari.(Dal 40’ s.t.è il giocatore più pericoloso della Salernitana in fase offensivo. Nel primo tempo, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, con un bel colpo di testa colpisce un palo a Milinkovic-Savic battuto.: torna da avversario in quello che per diversi anni è stato il suo stadio ma quest’oggi non riesce a lasciare il segno. Prestazione sottotono da parte del centrocampista nigeriano che, a inizio secondo tempo, viene richiamato in panchina da Castori.(Dall’11’ s.t.: non si vede praticamente mai): è sfortunato il numero 3 della Salernitana che, a fine primo tempo, è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. La sua prestazione è stata comunque sufficiente.(Dall’1’ s.t.più in difficoltà del compagno che sostituisce contro Singo): insieme a Obi è uno dei due ex della partita. Gioca una partita generosa, fatta di tanta corsa ma nei 94 minuti in cui resta in campo non riceve praticamente un solo pallone giocabile nei pressi dell’area di rigore avversaria.: il centravanti nigeriano della Salernitana non sembra essere al top della forma e questo’oggi non si vede praticamente mai in campo. Zima, all’esordio nel campionato italiano, riesce ad annullarlo totalmente.(Dall’11’ s.t.: non riesce a far valere i suoi centimetri e la sua mole)come i gol presi quest’oggi dalla sua Salernitana che è in balia degli avversari per tutta la partita, l’episodio del palo di Di Tacchio è quasi casuale. Dopo questa sconfitta i campani restano all’ultimo posto in classifica con 0 punti.