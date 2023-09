Empoli-Salernitana 1-0



Ochoa 5,5: poco convinto nell’uscita bassa su cui viene anticipato da Baldanzi per il vantaggio azzurro.



Lovato 6: il più pulito del pacchetto arretrato salernitano.



Gyomber 5,5: fuori posizione in occasione del vantaggio empolese.



Pirola 5,5: qualche imprecisione di troppo, sia in marcatura che in impostazione.



(Dal 1’ st Daniliuc 6: non sempre perfetto, sua la deviazione decisiva su un tiro a botta sicura di Maleh).



Mazzocchi 5,5: si fa scappare Baldanzi alle spalle nel momento del gol dell’Empoli.



(Dal 20’ st Dia 5,5: non ha modo di rendersi pericoloso).



Martegani 5,5: non riesce mai a verticalizzare.



(Dal 1’ st Bohinen 5,5: il suo ingresso non contribuisce ad aumentare il ritmo del palleggio della )



Maggiore 5,5: poco brillante, fatica a trovare la posizione in mezzo al campo.



Bradaric 6: tiene la posizione senza rischiare.



(Dal 38’ Tchaouna sv).



Kastanos 5,5: gioca molti palloni ma non incide.



Candreva 5,5: si vede poco e non si rende mai pericoloso.



(Dal 1’ st Botheim 5,5: praticamente mai messo in condizione di essere pericoloso.



Cabral 6: l’unico a crederci fino alla fine.





All. Paulo Sousa 5: la squadra non è cattiva e non crede di poter far male all’Empoli. La difesa balla costantemente e i cambi non aggiungono nulla di concreto.