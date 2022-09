Sepe 5: esco o non esco? Resta a metà strada e Ceesay gli fa gol, dopo averlo saltato. Impietrito su Strefezza, tiro imprendibile.Bronn 6: soffre la velocità di Banda, Daniliuc deve aiutarlo spesso. Grande anticipo proprio su Banda al 19’ della ripresa.Daniliuc 5,5: comincia bene. Al 14’ sfodera una gran chiusura decisiva su Banda lanciato in contropiede. Preciso anche nelle chiusure con i piedi e puntale nel gioco aereo. Ceesay corre tanto e non lo tiene sul gol del vantaggio, forse doveva intervenire prima. Lascia troppo spazio a Strefezza.Gyomber 6: torna titolare vista la squalifica di Fazio e ci mette la solita grinta. In impostazione non gli si può chiedere molto.(dal 45’ Bradaric 4,5: non entra bene, dà poco in termini di spinta e sbaglia tanti palloni)Candreva 6: prova, come sempre, a spingere dal suo lato ma Pezzella è un osso duro. Trova la palla buona per Mazzocchi, il compagno non sfrutta. Deve spesso ripiegare su Banda. E’ suo il cross sull’autorete dell’1-1. Nel secondo tempo comincia a sfornare traversoni.(dal 37’ st Valencia 6: impatta bene nel match. Si sbatte e ha sulla testa la palla del pari)Coulibaly 4,5: scappa verso il primo gol in granata e lo trova. Il fuorigioco gli strozza la gioia in gola. Deve limitarsi subito a causa di un giallo. Gestisce male una palla alla mezz’ora, avrebbe dovuto cambiare gioco. E’ stanco e si vede, sbaglia tanto. Non torna in campo nella ripresa.(dal 45’ Kastanos 4,5: prova spesso ad imbucare per vie centrali. Alla lunga è inconsistente e perde tanti palloni, si divora il gol del 2-2)Maggiore 5,5: il ruolo di play è ancora suo. Non calcia una palla dal limite e innesca un pericoloso contropiede leccese. E’ impreciso nell’uscita palla e in ritardo sugli avversari. Si riscatta parzialmente nella ripresa mettendo in porta Piatek. Si trova più a suo agio, giocando a due.Vilhena 5: primo tempo anonimo, non si vede in attacco. Passa esterno nel secondo tempo, ma continua a dare poco in fase offensiva. Lento e poco propositivo.Mazzocchi 5: galvanizzato dalla chiamata di Mancini, prova l’eurogol in rovesciata. La Salernitana spinge poco dal suo lato. Al 42’ ha sulla testa la palla del vantaggio ma la schiaccia troppo. Si incaponisce nel dribbling, perde palla e fa partire il contropiede del vantaggio salentino. Nel secondo tempo passa terzino anche per limitare Banda.Dia 5,5: si è cucito addosso il ruolo di seconda punta, svaria tanto e non si tira indietro davanti a Pongracic e Baschirotto. Il problema è che non arriva mai a calciare e ad attaccare la profondità. Esce per un problema fisico.(dal 31’ st Botheim 4,5: ingresso impalpabile, finisce inglobato dalla difesa giallorossa)Piatek 6: comincia subito con grande mobilità, mette anche il piede per lanciare Coulibaly. Baschirotto lo invita a fare a sportellate e lui accetta. Gioca però troppo lontano dalla porta. Ha la palla del pari, Falcone si supera. Poco dopo taglia e calcia su cross di Candreva, pallone di poco a lato.(dal 22’ st Bonazzoli 5: gioca pochi palloni, chiude dolorante per un colpo alla schiena)All. Nicola 5: la squadra appare stanca e becca le ripartenze di Banda e Ceesay. Nel primo tempo i suoi non calciano mai in porta. Si mette 4-4-2 nella ripresa, puntando sulla spinta a destra di Candreva e Mazzocchi. Un episodio gli regala il pareggio, ma i granata non si scuotono e fanno confusione. Ko meritato.