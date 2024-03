Salernitana, le pagelle di CM: Tchaouna il migliore. Nella ripresa serviva più coraggio

Ochoa 6 - Salva i suoi sulla conclusione di Lucca, sul gol di Kamara non può nulla.



Zanoli 5,5 - Nonostante Thauvin si allarghi a destra, anche da sinistra nell'uno contro uno di Kamara l'Udinese riesce a rendersi pericolosa. Sambia (dall'86') s.v. - Tocca pochissimi palloni.



Manolas 5,5 - Si perde Lucca, il fuorigioco lo salva. Per il gol di Kamara ricapita. Pasalidis (dal 72') 6 - Entra con il piglio giusto.



Pellegrino 5 - Con solo Lucca da marcare in area non poteva perdersi Kamara.



Bradaric 6 - Costanza, difesa e qualche timida avanzata.



Coulibaly 5,5 - Non riesce a incidere sul match. Gomis (dal 72') 6 - Ricarica le pile del centrocampo campano.



Maggiore 6 - Fa un buon lavoro di filtro, in fase di impostazione ordinato. Legowski (dall'86') s.v. - Non riesce a incidere.



Basic 5,5 - Prova più volte la conclusione da fuori ma non porta un reale contributo in attacco..



Candreva 6,5 - Diverse pennellate non sfruttate dai compagni. Gioca con grande esperienza e qualità.



Tchaouna 8 - Non ha paura. Affronta Perez faccia a faccia, calcia di prima intenzione appena riceve palla dal limite dell'area. Seconda palla che gli arriva la mette nel sette a giro. Rischia di vincerla da solo la partita ma il palo gli nega la gioia della doppietta.



Weissman 5 - Non prende mai palla, poco nel vivo del gioco. Ikwuemesi (dal 70') -



All. Liverani 6 - Un punto che non muove la classifica. Buon avvio, nella ripresa avrebbe potuto azzardare di più.