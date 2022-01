Ecco: "Ieri è stata una giornata molto turbolenta, la risposta è arrivata proprio poco prima della mezzanotte. Una grande notizia. Non avevamo molta fiducia perché stava quasi scadendo il termine, la notizia ci ha reso felicissimi e abbiamo brindato - ha detto a Sky - Il calore dei tifosi mi ha davvero commosso.. E' questo che mi ha spinto a fare l'offerta".- "Spero di riuscire presto a perfezionare il trasferimento delle quote e di entrare il prima possibile nel mercato invernale., siamo in fondo ma la classifica è corta. Sono moderatamente ottimista".- "La mia idea è di entrare in questo settore con grandi professionalità e programmazione degli investimenti. Siamo ancora nella fase dell'elaborazione.. Voglio portare innovazione. Appena si perfezionerà il passaggio di quote, organizzeremo la conferenza stampa di presentazione".