Procede a buon ritmo il recupero di Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana, infortunatosi a novembre durante il ritiro con la nazionale italiana ed operato per la ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore granata, informa TuttoSalernitana.com, ha ripreso già a correre da alcuni giorni e vuole rimettersi a disposizione per la gara contro il Verona, in programma il 13 febbraio.