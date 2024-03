Salernitana, Liverani: 'Con Dia ci siamo chiariti. Reintegro? Decide Iervolino'

La Salernitana si prepara a una nuova decisiva sfida, che in ottica salvezza potrebbe rappresentare un crocevia importante. La squadra di Fabio Liverani incontra infatti il Cagliari di Claudio Ranieri, ma dovrà farlo senza avere a disposizione Boulaye Dia, messo ufficialmente fuori rosa dopo il rifiuto di entrare in campo nel finale della sfida pareggiata 1-1 contro l'Udinese.



Dalla conferenza stampa di presentazione della sfida dell'Unipol Domus, Liverani ha dato nuovi aggiornamenti sul caso, facendo riferimento a un parziale riavvicinamento. "So che ha parlato col presidente - ha dichiarato il tecnico della Salernitana - La mia porta è stata aperta e ci siamo chiariti. Per me l'episodio è chiuso, tutti possono sbagliare. Oggi la proprietà ha voluto dare un esempio. Vedremo nelle prossime settimane cosa potrà succedere. Se darà disponibilità potremo pensare a un reintegro, ma è una scelta che spetta al presidente".