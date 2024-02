Salernitana, Liverani già in bilico: incontro fissato con Sabatini, spunta l'ipotesi ritorno di Inzaghi

Redazione CM

In casa Salernitana prosegue la situazione di difficoltà prosegue, nonostante l'arrivo di Fabio Liverani in panchina, a sostituire Pippo Inzaghi, separatosi dalla compagine campana non con poche polemiche. I risultati però non sorridono al nuovo tecnico, che alla luce dell'insoddisfacente trend, è già in bilico. Danilo Iervolino pensa al clamoroso ribaltone e il nome di Inzaghi può tornare di moda.



LIVERANI NON SODDISFA - La Salernitana rimane attualmente ultima in classifica, con soli 13 punti raccolti dall'inizio della stagione (si sono suseguiti in panchina Sousa, Inzaghi e Liverani). La zona salvezza dista 7 lunghezze e la sconfitta per 2-0 nell'ultima sfida contro il Monza ha lasciato la proprietà e la dirigenza con l'amaro in bocca. Emblematiche in questo senso le parole dell'ad Maurizio Milan, che dopo la sfida avvettiva: "C'è grande delusione da parte nostra, dirigenza e proprietà. Ci aspettavamo una reazione più forte, almeno mentale. Invece abbiamo visto una squadra un po' floscia. Lo faremo notare all'allenatore e ai calciatori. Forse da parte nostra ci sono state delle scelte sbagliate, capiremo come ripartire. Il campionato non è finito".



INCONTRO CON SABATINI - Sono passate solo due sfide dall'arrivo di Liverani in panchina (4-0 con l'Inter e la sconfitta casalinga col Monza), ma l'impressione è che quel "click" mentale che la dirigenza si aspettava non sia arrivato. Il bilancio di Liverani è di 6 gol subiti e 0 segnati, ma soprattutto è fatto di scelte tattiche in linea con i predecessori senza una vera e propria presa di posizione per cercare la svolta. Ragion per cui il club si trova inevitabilmente a dover considerare altre alternative, con un incontro fissato per oggi tra Liverani e Walter Sabatini. Intanto, in attesa di conoscere quale sarà l'esito di questo faccia a faccia, torna di moda il nome di Pippo Inzaghi, che potrebbe a sorpresa riprendere in mano le redini della Salernitana. La prossima sfida è quella con l'Udinese, in programma per il 2 marzo.