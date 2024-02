Salernitana, Liverani: 'L'Inter è ingiocabile'

Non è iniziata benissimo l'avventura di Fabio Liverani sulla panchina della Salernitana. L'allenatore ha debuttato a San Siro contro l'Inter perdendo 0-4 all'esordio sulla panchina granata. Partita mai in discussione e già 3-0 per i nerazzurri all'intervallo, dopo il fischio finale Liverani ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Non so se in Champions sarà quest'Inter, ma per noi è stata ingiocabile, hanno dimostrato di essere di un livello altissimo. Giocano con entusiasmo, anche se noi gliel'abbiamo resa più semplice. Sapevo che qui c'erano delle difficoltà tecnico-tattiche, ma non credevo ci fossero anche sulla cattiveria. Non possiamo essere vittime sacrificali, già da domenica con la ripresa degli allenamenti dobbiamo ritrovare la quadra.



IL CALENDARIO DEL MONZA - Nella prossima giornata di campionato la Salernitana affronterà il Monza, nella prima gara di marzo andrà in trasferta a Udine e poi ancora fuori casa a Cagliari, prima della sfida casalinga contro il Lecce. Tre scontri diretti per la salvezza, con l'obiettivo di dare una sterzata alla stagione e ritirarsi su lasciando l'ultimo posto: dopo il ko con l'Inter la Salernitana rimane a 13 punti, -7 dal Sassuolo che ha due partite in meno.