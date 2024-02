Salernitana, Liverani: 'Squadra viva fino al gol, ecco perché ho tolto Manolas'

L'allenatore della Salernitana, Fabio Liverani ha dichiarato a Dazn dopo la sconfitta in casa per 2-0 contro il Monza: "La partita è stata aperta e combattuta, fino al loro gol abbiamo fatto tutto quello che dovevamo e potevamo. Poi ci siamo un po' disuniti, ma non era facile a livello mentale e siamo calati anche fisicamente. Abbiamo avuto le nostre occasioni, concedendo poco a una squadra forte che ha fatto 4 gol al Milan. Di Gregorio ha fatto due grandi parate, purtroppo in questo momento non ci gira bene. Abbiamo perso Manolas per una botta alla caviglia, siamo in difficoltà e tutti quanti dobbiamo stringere un po' di più i denti, anche chi è fuori".



"Tutto sommato oggi la squadra mi è piaciuta, ho visto una squadra viva e che ha lottato. Siamo ultimi in classifica praticamente da inizio stagione e capisco che non sia facile, non possiamo fare altro che lavorare e giocare con dignità. Ci prendiamo i fischi, ci prendiamo tutto, è giusto metterci la faccia. Da lunedì si ricomincia, ci sono ancora 12 partite di campionato. Proveremo a vincerle tutte, se non ce la faremo, faremo i complimenti agli altri. Però la squadra se è unita può fare bene".