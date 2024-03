Salernitana, Liverani: 'Vincere per ritrovare la speranza. Arrendersi sarebbe spiacevole'

Prima della sfida dell'Arechi tra Salernitana e Lecce, il tecnico dei campani Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Dazn. L'allenatore ha ribadito la necessità di centrare i tre punti in un match che rischia di risultare cruciale nella corsa salvezza. Queste le parole del tecnico della Salernitana:



"Vincere significherebbe riuscire ad avere una speranza e questo è importante nello sport come nella vita, avere sempre una possibilità per lottare. Non dobbiamo smettere di lottare e di avere un obiettivo, anche se oggi è lontano e ci sono un milione di difficoltà. La resa sarebbe una cosa spiacevole per tutti".